जुन्नरमध्ये विद्यार्थिनीवर कोयत्याने हल्ला
जुन्नर, ता. ११ : जुन्नर शहराजवळील बारव पाडळी गावाच्या हद्दीत असलेल्या आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामधील विद्यार्थिनीवर युवकाने लग्नाला नकार देत असल्याच्या कारणावरून कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केला. बुधवारी (ता. ११) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास
ही घटना घडली. या घटनेत महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली आहे. आरोपी महेश मुरलीधर डामसे (रा. आंबे, ता. जुन्नर) हा फरारी असून, जुन्नर पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे.
बारव पाडळी येथे आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव प्रकल्पांतर्गत आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह आहे. या वसतिगृहात शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी निवासी राहून शाळा व महाविद्यालयात शिक्षण घेतात. या वसतिगृहातील एक विद्यार्थिनी नारायणगाव येथे पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविकेच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे. बुधवारी सकाळी साडे नऊच्या सुमारास ही विद्यार्थिनी वसतिगृहाच्या मागील बाजूच्या पाऊलवाटेने एकटी कॉलेजला चालली होती. अंदाजे ७०० ते ८०० मीटर चालत गेल्यानंतर सरकारी दवाखान्याच्या मागील बाजूस महेश डामसे याने तिला रस्त्यात अडवून लग्नाला नकार देते, या कारणावरून अचानक कोयत्याने तिच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात तिच्या डोक्याला, चेहऱ्याला व हाताला गंभीर व मोठ्या प्रमाणात दुखापत झाली आहे. घटना घडल्यानंतर कॉलेजला जाणाऱ्या इतर विद्यार्थिनींनी तीला जखमी अवस्थेत रस्त्यावर खाली पडलेली पहिले. तत्काळ विद्यार्थिनींनी घडलेली घटना कनिष्ठ लिपिक अर्चना रासकर यांना कळवली. गंभीर जखमी अवस्थेतील तिला तत्काळ जुन्नरच्या खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. हल्ला केल्यानंतर महेश डामसे हा घटना स्थळावरून फरारी झाला. त्याचा शोध घेण्यासाठी जुन्नर पोलिसांनी पथके रवाना केली आहेत.
दरम्यान, या घटनेमुळे शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासकीय वसतिगृहांमधील विद्यार्थिनीच्या सुरक्षेचे तीन तेरा वाजले असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया पालकांमधून व्यक्त केली जात आहे. यापुढील काळात अशा घटना घडू नये, यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पाडळी बारवचे ग्रापंचायत सदस्य राजेश कारभळ यांनी केली.
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी समाजातील विद्यार्थिनींना माध्यमिक, महाविद्यालयीन तसेच तंत्र व उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी बारव पाडळी येथे अद्ययावत व सर्व सुविधायुक्त सुसज्ज वसतिगृहाची उभारणी अंदाजे तीन वर्षापूर्वी केली आहे. या वसतिगृहात इयत्ता आठवी ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या जवळपास चारशेहून अधिक विद्यार्थिनी निवासी राहतात. या विद्यार्थिनी शिक्षणासाठी जुन्नर शहरातील शाळा व महाविद्यालयात येतात. वसतिगृहापासून शाळा महाविद्यालयांचे अंतर जवळपास दीड ते दोन किलोमीटर एवढे आहे. या विद्यार्थिनींना एवढे अंतर पायी कापावे लागते. वसतिगृह इमारतीच्या परिसरात पुरेशी मानवी वस्ती देखील नाही. मुळातच एवढ्या लांब अंतरावर
वसतिगृह असल्याने पालकांमधून देखील तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या अशा घटना घडल्यामुळे या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींचा सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
महेश डामसे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.