इंधन पुरवठ्याबाबत जुन्नरमध्ये सतर्कता
जुन्नर, ता. १२ : जुन्नर तालुक्यातील इंधन पुरवठ्याबाबत प्रशासनाने सतर्कता बाळगली आहे. तालुक्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी घरगुती गॅस सिलिंडराचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन तहसील प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने तहसील कार्यालयात तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी गॅस एजन्सी वितरकांची आढावा बैठक गुरुवारी (ता. १२) घेतली. त्यात तालुक्यातील इंधनपुरवठ्याबाबत माहिती घेण्यात आली. नागरिकांनी पेट्रोल पंप व गॅस एजन्सीवर अनावश्यक गर्दी करू नये. अफवांवर विश्वास ठेवू नये व गॅसचा साठा करून ठेवू नये, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
ध्याच्या परिस्थितीनुसार प्रशासनाकडून दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहे. या पथकाद्वारे हॉटेल, आस्थापना अथवा औद्योगिक कारणासाठी घरगुती गॅस सिलेंडरचा होत असलेला वापर यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यावेळी गॅस वितरक रूपेश शहा, मारुती वायळ यांसह अन्य वितरक व कर्मचारी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.