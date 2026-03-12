जुन्नर परिसरात वणव्याचे सत्र सुरुच
जुन्नर, ता. १२ : जुन्नर वनपरिक्षेत्रातील तेजुर आणि खामगाव परिसरात गेल्या दोन दिवसांत वणव्याच्या भीषण घटना घडल्या आहेत. गेल्या आठ दिवसांत या परिसरात वणवा लागण्याच्या सात घटना घडल्या असून, वनविभागाने खामगाव (ता. जुन्नर) येथील घटनेप्रकरणी चार ते पाच जणांना ताब्यात घेतले आहे.
जुन्नर वनपरिक्षेत्राच्या हद्दीतील तेजुर येथे गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी चारच्या सुमारास, तर खामगाव येथील मांगणेचीवाडी परिसरात बुधवारी (ता. ११) सायंकाळी सहाच्या सुमारास वणवा लागला. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवल्याने मोठी हानी टळली. मात्र, या घटनांमुळे ९,२०० हेक्टर क्षेत्रातील जैवविविधता आणि दुर्मिळ वनसंपदा धोक्यात आली आहे.
वनक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने या वनामध्ये मोठ्या संख्येने वृक्ष, नामशेष होत चाललेल्या दुर्मिळ वनस्पतीच्या प्रजाती, वनौषधी वनस्पती, लहान मोठे प्राणी, पक्षी, कीटक व अन्य सूक्ष्मजीव या सजीवांचा अधिवास आहे. वणवा लागल्यानंतर फक्त झाडेच जळत नाहीत, तर पूर्ण अन्नसाखळी आणि जैवविविधता धोक्यात येते. अनेक प्राणी-पक्ष्यांची अंडी, पिल्ले, घरटी आणि किटकांचे निवासस्थान नष्ट होतात.
या वनपरिक्षेत्रात बोतार्डे, उच्छील, उसरान, शिवली, खामगाव, तेजुर आणि तांबे या गावांच्या परिसरात आगीच्या घटना घडल्या आहेत. वणवा लावणाऱ्यांवर वनविभागाची करडी नजर असून, ग्रामस्थांनी अशा व्यक्तींची माहिती वनविभागाला द्यावी, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी केले आहे.
03373
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.