बावडा मतदान केंद्रांवर ६५.७० टक्के मतदान
बावडा, ता. ८ : इंदापूर तालुक्यातील बावडा येथील मतदान केंद्रावर ६५.७० टक्के मतदान झाले. गावातील १००२४ मतदारांपैकी एकूण ६५८६ एवढे मतदान झाले. तसेच येथील मतदान केंद्रावर दिवसभर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. दिवसभर कार्यकर्त्यांनी मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून परिश्रम घेतले. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढल्याचे दिसून आले. बावडा येथील मतदान केंद्रावर माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील तसेच बावडा-लुमेवाडी जिल्हा परिषद गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार अंकिता पाटील ठाकरे यांनी मतदान केले. तसेच येथील मतदान केंद्रावर भाजपच्या जिल्हा परिषद उमेदवार अंजली घोगरे व पंचायत समिती गणाच्या उमेदवार यास्मीन आतार यांनीही मतदान केले. तसेच वृद्ध व अपंग मतदारांनी व्हीलचेअरवर येऊन मतदानाचा हक्क बजावला. मतदार यादीत असलेली मयत नावे, दुबार नावे वगळण्याची मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.