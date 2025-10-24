मुळशीत भात काढणी रखडली
भुकूम, ता. २४ : मुळशी तालुक्यात आठवडाभर असलेले ढगाळ वातावरण, तसेच गुरुवारी रात्री सर्वत्र झालेल्या अवकाळी पावसामुळे भात रोपांची काढणी रखडली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.
मुळशी तालुक्यात गुरुवारी (ता. २३) रात्री विजेच्या गडगडाटासह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. सायंकाळी सहा वाजता पावसास सुरवात झाली. रात्रभर पाऊस पडत होता. तसेच, जोरदार वाऱ्यामुळे काही ठिकाणी भात रोपे खाचरात पडली आहेत. दरवर्षी दिवाळीच्या अगोदरपासून भात काढणी सुरू होत असते. यावर्षी लागवड झालेल्या भात रोपांची स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे चांगले उत्पन्न मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली होती. आठ दिवसांपासून भाताच्या लोंब्या पिवळ्या पडल्या असून, काढणी सुरू होणे आवश्यक होते. दरम्यान कायम ढगाळ वातावरणामुळे शेतकऱ्यांनी काढणीस सुरवात केली नाही. ज्यांनी काढणी केली त्यांनी लगेच उडवी करून रचून टाकली. काढणी रखडल्यामुळे लोंब्याचे दाणे खाचरात पडतील. तसेच, दाण्यांची पळंज तयार होईल. काढणी करताना खाचरात दाणे ढासळून पडतील. त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होईल, असे खांबोली येथील शेतकरी सुधीर वाघमारे यांनी सांगितले. दरम्यान भात काढणीसाठी पाऊस पूर्णपणे उघडणे आवश्यक आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.