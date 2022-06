स्वामी चिंचोलीतील प्रा. हरेर यांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निबंध प्रकाशित

भिगवण, ता. ५ : स्वामी चिंचोली (ता.दौंड) येथील दत्तकला शिक्षण संस्थेच्या कॉलेज ऑफ फार्मसी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुनील हरेर यांच्या शोध निबंधाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित केलेल्या ग्रंथासाठी निवड झाली आहे. तो भारत व इंग्लंड या देशांमध्ये प्रकाशित झाला आला. रुग्नालये व हॉटेल व्यवसायासाठी क्रांती उपयुक्त असलेला हा शोध निबंध आंतरराष्ट्रीय ग्रंथामध्ये प्रकाशित झाल्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

प्राचार्य हरेर हे अनेक वर्षांपासून औषधनिर्माण विभागामध्ये संशोधन करीत आहेत. ''इनोव्हेशन इन मायक्रोबायोलॉजी अॅण्ड बायोटेक्नॉलॉजी'' या ग्रंथासाठी जगभरातून शोध निबंध मागविले होते. सदर ग्रंथासाठी प्राचार्य डॉ. हरेर यांनी ''Study about Isolation, Purification and Partial Characterization of Thermostable Serine Alkaline Protease from a Newly Isolated Becillus Thuringinsis'' हा शोधनिबंध सादर केला होता. त्याची निवड झाली असून नुकताच हा ग्रंथ भारत आणि इंग्लंड येथे प्रकाशित केला आहे.

शोध निबंध प्रकाशित झाल्यामुळे हरेर यांचा संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ, सचिव प्रा.माया झोळ यांचे हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. विशाल बाबर, फार्मसी विभागाचे संचालक डॉ. अमोल कुलकर्णी व संस्थेच्या सर्व विभागांचे संचालक व प्राचार्य उपस्थित होते.

