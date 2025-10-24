विवाहबाह्य प्रेमसंबंधाच्या संशयावरून पत्नीचा खून
भिगवण, ता.२४ : पत्नीच्या विवाहबाह्य प्रेमसंबंधाच्या संशयावरून पती-पत्नीमधील वाद विकोपाला जाऊन पतीने रागाच्या भरात पत्नीचा खून करून पुरवा नष्ट करण्यासाठीण्यासाठी मृतदेह मदनवाडी(ता.इंदापूर) येथील ओढ्याच्या पुलाखाली टाकल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. मृतदेहाच्या हातावरील गोंदणावरून पोलिसांनी २४ तासांत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणला असून आरोपीस अटक केली आहे. न्यायालयाने आरोपीस ३१ ऑक्टोबर पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
दीपाली सुदर्शन जाधव (वय ३०, रा. कटफळ ता. बारामती) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी महिलेचा पती सुदर्शन ऊर्फ रविराज रणजित जाधव (वय ३६, रा. कटफळ ता. बारामती) यास पोलिसांनी अटक केली आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, बुधवारी(ता.२२) मदनवाडी येथे ओढ्याच्या पुलाखाली ब्लँकेटमध्ये काहीतरी बांधून ठेवल्याची माहिती पोलिस पाटील नानासाहेब वणवे यांनी भिगवण पोलिसांना दिली होती. पोलिसांनी खातरजमा केली असता ब्लँकेट महिलेचा मृतदेह कुजलेल्या तसेच डोक्याची कवटी फुटलेल्या अवस्थेत आढळून आला. महिलेच्या हातावर रविराज असे गोंदण होते. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी व पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखा, भिगवण पोलिस ठाण्यातील अधिकारी व अंमलदार यांची तीन पथके तयार करण्याची सूचना केली. मृतदेहाचे व मृतदेहावरील गोंदणाचे छायाचित्र विभागातील पोलिस ठाणे व नागरिकांकडे पाठविण्यात आली. या दरम्यान गोंदण असलेला मृतदेह हा दीपाली यांचा असल्याबाबतची माहिती पोलिसांना मिळाली. अधिक चौकशी केली असता संबंधित महिलेचा पती सुदर्शनने पत्नी दीपाली बेपत्ता झालेबाबत तक्रार १४ ऑक्टोबर रोजी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात नोंदविल्याचे पुढे आले. सुदर्शनला ताब्यात घेतले असता मृतदेह त्याच्या पत्नीचा असल्याचे सांगितले.
महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांचे मार्गदर्शनाखाली पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर अधीक्षक गणेश बिरादार, बारामती उपविभागीय अधिकारी मधुकर भट्टे यांच्या सूचनांप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, भिगवणचे सहाय्यक निरीक्षक विनोद महांगडे, कुलदीप संकपाळ, बाळासाहेब कारंडे, अभिजित एकशिंगे, स्वप्नील अहिवळे, अतुल डेरे, ज्ञानेश्वर क्षिरसागर, अजय घुले, नीलेश शिंदे, अजय देडे, सचिन पवार, महेश उगले, रामदास करचे, संतोष मखरे, गणेश करचे, अप्पा भांडवलकर, रणजित मुळीक, मयूर बोबडे, विठ्ठल वारघड, वर्षा जामदार, कविता माने, शामल पवार यांनी केली असून पुढील तपास भिगवण पोलिस करीत आहेत.
पोटातील बाळावरून भांडण
दीपाली हिचे विवाहबाह्य प्रेमसंबंध असल्याचा संशय असल्याचे व ती गर्भवती असल्याने तिचे पोटातील बाळावरून भांडण होऊन रागाचे भरात सुदर्शनने पत्नी दीपाली हिच्या डोक्यात लोखंडी वस्तूने मारहाण करून तिचा खून केला. पुरावा नष्ट करण्याकरिता तिचा मृतदेह ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून दुचाकीवरून मदनवाडी ओढ्याच्या पुलाखाली फेकून दिल्याचे सांगितले.
