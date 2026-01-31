‘विकासाच्या राजकारणाला अजितदादांकडून दिशा’
भिगवण, ता. ३१ : ‘‘अजितदादा पवार यांनी विकासाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्याच्या रूपाने महाराष्ट्राने स्पष्टवक्ता, कणखर राजकारणी, कुणाविषयीही आकस नसणारा खुल्या मनाचा नेता गमावला आहे. त्यांनी विकास कामांच्या माध्यमातून अनेकांचे संसार उभे केले. त्यांच्या अकाली जाण्याने महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने पोरका झाला आहे,’’ अशा शब्दात माजी सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
मदनवाडी (ता. इंदापूर) येथील हनुमान मंदिरामध्ये पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी पाटील म्हणाले की, पवार कुटुंब अनेकांच्या संकटात पाठीशी उभे राहिले. पवार कुटुंबाच्या कठीण काळात आपण सर्व त्यांच्या पाठीशी उभे राहू.
यावेळी पुणे जिल्हा बॅंकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे, मधुकर भरणे, प्रताप पाटील, ॲड. महेश देवकाते, हनुमंत बंडगर, पराग जाधव, हनुमंत कोकाटे, यशवंत वाघ, सतीश काळे, मेघना बंडगर, हेमाताई माडगे, नानासाहेब बंडगर, प्रकाश ढवळे, सतीश काळे, सुनील काळे, आबासाहेब देवकाते, तुकाराम बंडगर, अजिंक्य माडगे उपस्थित होते.
यावेळी नानासाहेब बंडगर, सचिन बोगावत, दादासाहेब थोरात, धनाजी थोरात अजित क्षीरसागर, अशोक शिंदे, तुषार क्षीरसागर, रंगनाथ देवकाते, कुंडलिक धुमाळ, विष्णू देवकाते, गुराप्पा पवार, संजय देहाडे, प्रशांत वाघ, सुरेश बिबे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.
राजेंद्र देवकाते यांनी सूत्रसंचालन केले. श्रद्धांजली कार्यक्रमासाठी मदनवाडी, भिगवण, तक्रारवाडी, पोंधवडी, कुंभारगाव परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
01350
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.