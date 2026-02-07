नवमतदारांच्या प्रतिक्रिया
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रथम मतदान करत असताना आपण केवळ ईव्हीएमवरील एक बटन दाबत नसून या निमित्ताने आपल्या देशाच्या महान लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची भावना मनामध्ये होती. हा अनुभव अभिमान, जबाबदारी आणि सजगतेची भावना निर्माण करणारा होता. तरुण पिढी केवळ बदल अपेक्षित करत नाही तर मतदानाच्या माध्यमातून अपेक्षित बदल घडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची भावना मनामध्ये होती. प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क जबाबदारीने वापरला तर देशाचे भविष्य नक्कीच उज्ज्वल होईल, असे वाटले.
- आरजू जिलानी शेख, नवमतदार भिगवण (ता. इंदापूर)
प्रथमच मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रामध्ये पाऊल टाकताना संमिश्र भावना होत्या. पण मत दिल्यावर अभिमान वाटला. माझा आवाज लोकशाहीत सहभागी सामील झाल्याची जाणीव झाली. योग्य निवड केल्याचे समाधानही मिळाले. हा अनुभव आत्मविश्वास वाढवणारा असून पुढेही मतदान करण्याचा निर्धार केला. कुटुंबाच्या प्रोत्साहनाने हा दिवस खास वाटला आणि जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ झाली.
- राहुल संदीप शेलार, नवमतदार भिगवण (ता. इंदापूर)
