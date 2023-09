By

भाविकांच्या नवसाला पावणारी जानूबाई देवी

निसर्गाच्या सानिध्यात असलेले अंबाडे (भोर) गावचे ग्रामदैवत जानूबाई माता मंदिर जिल्ह्यातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. भोर-मांढरदेवी मार्गावरील अंबाडखींड घाटाच्या खाली असलेले हे मंदिर पर्यटक तसेच भाविकांचे लक्षवेधून घेते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासून नवसाला पावणाऱ्या जानूबाई मातेची ख्याती आहे. नवरात्रोत्सव, दसरा, यात्रोत्सव तसेच इतर धार्मिक कार्यक्रमांसाठी भाविकांची मंदिरात रेलचेल असते.

जानुबाई माता देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून या मंदिराला महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकास विभागामार्फत देवस्थानचा ''क'' दर्जा मिळालेला आहे. प्रदीपशेठ खोपडे यांच्या पुढाकाराने मंदिराचा कायापालट झाला असून त्यांनी अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. अंबाडे येथील केदारजी खोपडे हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शिकेकरी होते. मंदिराभोवती त्याकाळी तळे होते आणि तळ्याच्या शेजारी वस्ती होती. परंतु रोगांच्या साथीमुळे गाव हे डोंगरावर गेले. मंदिराशेजारी आजही केवळ ६० फुटांवर पाणी लागते. पूर्वी जुने मंदिर हे कौलारू आणि लाकडाचे खांब असलेले होते. नंतर त्यावर पत्रा टाकण्यात आला. खोपडे यांनी पुढाकार घेऊन जून २००५ मध्ये मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. मंदिरातील रेखीव असलेली मूर्ती मात्र जुनीच ठेवली. यावेळी देवीला सोन्याचांदीचे दागिने आणि प्रभावळ नव्याने बनविण्यात आली. मंदिराच्या देखभालीसाठी २०१७ मध्ये जानुबाई माता देवस्थान ट्रस्टची स्थापना केली. तेव्हापासून ट्रस्टचे अध्यक्ष खोपडे, उपाध्यक्षा माया रघुनाथ कानडे, सचिव दादामामा मोरे आणि पुजारी नयन सचिन गाडे हे देवस्थानचे कामकाज पाहात आहेत.

भाकड गायींच्या संगोपनासाठी गोशाळा

मंदिर परिसरात भक्त आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी विविध सोयीसुविधा अल्पदरात उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्न व इतर धार्मिक कार्यासाठी जानुबाई माता मंगल कार्यालय सुरू केले आहे. वारकरी संप्रदायाची शिक्षण संस्थेसह मंदिरात जानुबाई माता वेदशाळा ट्रस्टचीही स्थापनाही केली आहे. भाकड व थकलेल्या गायींसाठी मोफत गोशाळाही चालविली जाते.

धार्मिक कार्यक्रम

प्रत्येक सप्तमी व अष्टमीला पाठ केला जातो. वर्षभरात चार नवरात्र उत्सव साजरे होतात. यामध्ये आश्विन महिन्यातील शारदीय नवरात्र महोत्सव हा सर्वात मोठा असतो. यावेळी मंदिरात नऊ दिवस शतचंडी याग केला जातो. कोजागरी पौर्णिमेला गावातील नागरिकांसमवेत वनभोजन केले जाते. तसेच त्रिपुरारी पौर्णिमेला दीपोत्सव साजरा केला जातो. याशिवाय दरवर्षी एक जूनला मंदिराचा वर्धापन दिन साजरा केला जातो. दर चार वर्षांनी येणाऱ्या अधिकमासात गावातील प्रत्येक जावयाला सामूहिक धोंडेजेवण व भेट दिली जाते. यावेळी सुमारे ४०० जोडपी उपस्थित असतात.

मंदिराचे वैशिष्ट्ये

दोन वर्षांपूर्वी जानूबाई देवीच्या मंदिरात चोरी झाली. दोन चोरट्यांनी देवीचे सुमारे १० लाखांचे सोन्याचांदीचे दागिने चोरून नेले. यामध्ये देवीच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने, डोक्यावरील मुकुट आणि पाठीमागील प्रभावळीचा समावेश होता. परंतु देवीचे महात्मे एवढे मोठे आहे की २४ तासांच्या आत दोघेही चोरटे पोलिसांना गुजरात राज्याच्या सीमेवर सापडले अन्‌ दागिने परत मिळाले.

गोशाळेसाठी प्राणीप्रेमींनी आवाहन

जानुबाई माता मंदिराच्या परिसरात श्री जानुबाई माता गोशाळा ट्रस्टच्या मार्फत शेतकऱ्यांच्या थकलेल्या व उपयोगी नसलेल्या आणि भाकड गाईंचे मोफत संगोपन केले जाते. पोलिसांनी पकडलेल्या गाई न्यायालयामार्फत याच गोशाळेत पाठविल्या जातात. शेतकरी आणि प्राणिप्रेमींनी या गाईंच्या रक्षणासाठी व संगोपनासाठी मदत करावी, असे आवाहन ट्रस्टकडून करण्यात येत आहे. यासाठी बँकेच्या खात्याची माहिती पुढीलप्रमाणे

Account Name - Shri Jenubai Mata Goshala Trust

Bank Name - Janata Sahakari Bank, Bhor



Branch

IFS Coce - JSBP0000004

Account No - 004130100001136

जानुबाई मंदिराच्या अधिक माहितीसाठी आणि संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक - ७७९६३०७४१२

02163, 02164, 02165