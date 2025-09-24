नेरे पतसंस्थेच्या घोटाळ्यातील आरोपींचा जामीन फेटाळला
भोर, ता. २४ : नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणातील सात आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस वाघमारे यांनी फेटाळला केला.
नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्थेमधील २५ जून २०१० ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीमध्ये तत्कालीन संचालक मंडळ, सचिव व व्यवस्थापक यांनी संस्थेच्या निधीची बेकायदेशीरपणे पोटनियमबाह्य, पुस्तकी नोंदी करून असुरक्षित तारणांवर व विणातारणी उचल करून संगनमताने ठेवीदारांची फसवणूक केली आणि ३९ कोटी ८७ लाख, ९७ हजार ७१७ इतक्या रकमेचा बेकायदेशीर गैरव्यवहार करून संस्थेला आर्थिक तोट्यात आण्याचे काम केले. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ही बाब आढळल्यामुळे शासनाकडून पतसंस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून निरीक्षकाची नेमणूक केली. निरीक्षकांनी शासकीय लेखापरीक्षण केल्यानंतर त्यामध्येही आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले. म्हणून लेखापरीक्षकांनी रीतसर कारवाई करीत जून महिन्यात ११२ कर्जदारांवर भोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर पोलिसांनी हा गुन्हा पुणे ग्रामीणच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला. त्यांच्याकडून सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे.
दरम्यान, गुन्हा दाखल झालेल्या ११२ जणांपैकी ७ जणांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. यामध्ये विजय रामचंद्र धुमाळ, सुनील दत्तात्रेय खोपडे, नामदेव विठ्ठल कोंढाळकर, शिवराज श्यामराव खोपडे, विजय श्रीपती धुमाळ, संभाजी श्यामराव खोपडे व पंढरीनाथ रामचंद्र धुमाळ आदींचा समावेश आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने वरील सात जणांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
