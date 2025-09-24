पुणे
भोरमध्ये विद्यार्थी-पालक मेळावा
भोर, ता. २४ : येथील शासकीय सरदार कान्होजी जेधे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शुक्रवारी (ता. १९) नवप्रवेशित प्रशिक्षणार्थ्यांच्या पालकांचा मेळावा घेण्यात आला. यावेळी टाटा स्ट्राईव्ह रिजनल कोऑर्डिनेटर व बीएमएस प्रकल्प व्यवस्थापक अमोल जाधव आणि टाटा स्ट्राईव्हचे जिल्हा समन्वयक शरद कदम यांनी मार्गदर्शन केले.
या मेळाव्यामुळे पालकांना आयटीआयची कार्यपद्धती, कौशल्य विकासाच्या संधी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील वाटचालीविषयी माहिती मिळाली. याप्रसंगी संस्थेचे प्राचार्य सोमनाथ पुरी, आयएमसी (पालक संघाचे) सदस्य विलास शिवतरे, गटनिदेशक एस. बी. मद्देल, अमोल जाधव आदी पालक उपस्थित होते. प्रशांत आवटी व प्रतीक जगताप यांनी सूत्रसंचालन केले. तर राजेंद्रकुमार घाटे यांनी आभार मानले.