भोर तालुक्यातील जमिनी बळकाविल्याचा आरोप
भोर, ता. १ : माजी आमदार संग्राम थोपटे आणि माजी मंत्री अनंतराव थोपटे यांनी तालुक्यातील जमिनी बेकायदेशीररीत्या हडप केल्याचा आरोप करीत आणि त्यांना मदत करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत उल्लास शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विलास बांदल तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत.
बांदल यांच्यासह गोविंद तनपुरे आणि किशोर बारणे हेदेखील उपोषणास बसले आहेत. १५ ऑगस्टपासून कार्यालयीन वेळेत (ज्या दिवशी शासकीय कार्यालय सुरु आहेत त्याच दिवशी आणि त्याच वेळेत) हे उपोषण सुरु आहे. संगमनेर येथील न्यू इंग्लिश स्कूलची जमीन व मंगलोरी टाइल्स व ब्रिक्स कारखाना, नेकलेस पाईंटजवळील जागा, भोरमधील कुकुटपालन संस्थेची जागा, रायरेश्वर किल्ल्यावरील शंकराच्या मंदिराची जागा आदींसह धांगवडी, केंजळ व आंबेघर येथील जमीन बळकावल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. याशिवाय तलाठी, मंडलाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी, वीज महानिर्मिती कंपनीचे अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व इतर विभागांचे अधिकारी यांच्यावरही आरोप केले आहेत.
विलास बांदल यांचे आरोप असलेल्या शासकीय कार्यालयांना कळविले आहे. त्यांच्याकडून खुलासा आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- राजेंद्र नजन, तहसीलदार, भोर
थोपटे यांनी आरोप फेटाळले
याबाबत माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत लावले. संबंधितांनी योग्य त्या न्यायालयात दाद न मागता आमची बदनामी करण्यासाठी केवळ शासकीय कार्यालयाच्या वेळेत आंदोलन करीत असल्याचे सांगितले.
