भोरमध्ये रस्त्याच्या बाजूला जीवघेणा खड्डा

भोर, ता. १३ : भोर शहरातील रामबाग नाका- चौपाटी ते महाड नाका रस्त्याच्याकडेला असलेल्या गटारात मोठा खड्डा पडलेला आहे. रविवारी (ता. ११) रात्री साडेआठच्या सुमारास एक तरुण चालताना त्या खड्ड्यात पडला. चौपाटी परिसरातील तरुणांनी त्यास वेळेत बाहेर काढल्याने पुढील अनर्थ टळला. मात्र, तरुण गटारातील घाणीमुळे पूर्णपणे गुदमरून गेला होता.
महाड- पंढरपूर या महामार्गावरील शिंदेवाडी (ता. खंडाळा, जि. सातारा)- भोर- वरंधा घाट या भागातील रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. भोर शहरातील रामबाग नाका- चौपाटी ते महाड नाका या भागातून हा महामार्ग जात आहे. या भागातील रस्त्याच्या कडेला असलेली झाडे तोडण्यास सुरुवात झाली असून, रस्त्यावर आलेली अतिक्रमणेही काढण्यात येत आहेत. रस्त्याच्या कडेलाच मोरीच्या बाजूला खड्डा असल्याने त्यामध्ये वाहन पडण्याची शक्यता आहे. असे असूनही संबंधित ठेकेदाराने त्याभोवती सुरक्षिततेच्या कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. दिवसा हा खड्डा वाहनचालकांना व पायी जाणाऱ्यांना पटकन दिसतो. मात्र, रात्रीच्या वेळी त्याचा अंदाज येत नाही. रविवारी रात्री एक बिगारी कामगार पेट्रोल पंपाजवळून जात होता.
त्याच्या हाताने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या मोटारीचा दरवाजा उघडल्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे वाहनचालकाने त्यास आवाज दिला. त्यावेळी तो तरुण पळत निघाला आणि मोरीजवळील गटाराच्या खड्ड्यात पडला. चौपाटी परिसरातील तरुण जावेद पठाण, प्रमोद फडणीस, संजय गोळे, शुभम शेटे, सिद्धेश शेटे, अनिकेत शेटे, सूरज शेटे, अविनाश चिकणे व विशाल घोणे यांनी दोरीच्या साहाय्याने त्यास बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, रात्र आणि गटारातील घाण पाण्यामुळे त्याला दोरी पकडता येत नव्हती. अखेर जावेद पठाण याने गटारात उतरून दोराच्या साहाय्याने त्यास बाहेर काढले. तरुणांनी त्याच्या अंगावर पाणी ओतून त्याला अंघोळ घातली आणि त्याला घरी पाठविले. त्यामुळे या खड्ड्याजवळ परावर्तक बसवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
