रायरेश्वरवरही पोचले साहित्य

भोर, ता. ६ : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची शपथ घेतलेल्या रायरेश्वर(ता. भोर) पठारावरील आणि तालुक्यातील सर्वात उंचीवर असलेल्या रायरेश्वर मतदान केंद्रावर शुक्रवारी (ता. ६) दुपारी निवडणुकीचे सर्व साहित्य वेळेवर पोचले. भोरचे निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ विकास खरात आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र नजन यांच्या मार्गदर्शनाखालील सहा कर्मचाऱ्यांची टीम व्यवस्थित रायरेश्वरावर पोचली. या मतदान केंद्रावर ८६ पुरुष मतदार आणि ७३ महिला मतदार असे एकूण १४९ मतदार आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी रत्नाकर दळवी, नामदेव कुंभार, सदानंद जाधव, रोहित सोनवणे व गोपाळ जंगम हे पोलिस जवानासह मतदान केंद्रावर पोहोचले. रायरेश्वरावर लोखंडी शिडीवरून पायी जाताना त्यांना उन्हाचा तडाखा आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा सामना करावा लागला. रायरेश्वर किल्यावरील मतदान केंद्र हे समुद्रसपाटीपासून सुमारे १ हजार ४०० मीटर उंचीवर आहे.
