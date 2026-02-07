भोलावड्यातील गुलाबी केंद्र ठरले लक्षवेधी

भोर, ता. ७ : भोलावडे (ता. भोर) येथील मतदान केंद्र गुलाबी रंगांच्या साहित्याने व रांगोळीने सजविले होते. या केंद्रावर मतदान करण्यासाठी गेलेल्या मतदारांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. केंद्रावर सर्व कर्मचारी महिलाच होत्या. प्रशासनाकडून हे मतदान केंद्र आदर्श गुलाबी मतदान केंद्र म्हणून अधोरेखित करण्यात आले. यामुळे भोलावडे येथील केंद्र लक्षवेधी ठरले.
मतदान केंद्रांवर गुलाबी कापडाचा मंडप, गुलाबी फुगे व कमान, गुलाबी रंगाचा सेल्फी पॉइंट, आकर्षक रांगोळी काढण्यात आली होती. शिवाय सर्व महिला
कर्मचाऱ्यांनी गुलाबी रंगाचे फेटे बांधले होते. यामुळे मतदारांच्या मनात आनंद निर्माण झाला. गावात शनिवारी (ता.७) सकाळपासून या मतदान केंद्रावर मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले.
भोलावडेमध्ये दोन हजार ५८३ मतदान असून जिल्हा परिषदेचे दोन्हीही उमेदवार हे याच गावातील आहेत. त्यामुळे गावातील तीनही मतदान केंद्रांवर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. तीनही मतदान केंद्रावर सकाळपासूनच मोठी गर्दी होती. निवडणूक निर्णायक अधिकारी डॉ. विकास खरात व साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र नजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली झोनल ऑफिसर साहिल कापरे, ग्राममहसूल अधिकारी सोनल भडके, पोलिस पाटील मिलिंद काळे, पोलिस उपनिरीक्षक दीप्ती करपे, पोलिस हवालदार यशवंत शिंदे आदींनी या केंद्राच्या सुशोभीकरणासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
