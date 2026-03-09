विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी पुढाकार घेणाऱ्यांचा सन्मान
भोर, ता. ८ : रचना संस्थेकडून ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी नियमित पुढाकार घेणाऱ्या शाळा, ग्रामपंचायत, शाळांमधील प्रेरणामंच व शालेय व्यवस्थापन समितीचा सन्मान करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी विविध उपक्रमात सहभाग घेण्यास व अभ्यास, कला, क्रीडा यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता पंचायत समितीमार्फत रचना संस्थेच्या वतीने शाळांमधून स्टार उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्यांचा रचना संस्थेचे जिल्हा समन्वयक श्रीपाद कोंडे यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. तालुक्यातील सहा ग्रामपंचायती, आठ प्रेरणामंच, १८ शाळा आणि तीन शाळांमधील शालेय व्यवस्थापन समिती आदींना सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
शुक्रवारी (ता. ६) भोरमधील रामबाग सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास गटसंसाधन केंद्राचे सुनील गोरड, अंजली अहिरे, सुरेखा राजीवडे, साळवडे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच माया भडाळे, केळवडेच्या सरपंच मनीषा सोनवणे, करंदीचे सरपंच नवनाथ गायकवाड, भोंगवलीच्या सरपंच अनुराधा शेडगे, आंबेघरच्या सरपंच अश्विनी खोपडे, शिंदचे सरपंच शंकर माने, पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे कार्याध्यक्ष पोपट निगडे, भोर तालुका प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेचे पंडित गोळे, कुसगाव शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष कृष्णा भालघरे आणि अर्जुन खोपडे आदी उपस्थित होते. भोरचे गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट यांनी कार्यक्रमास शुभेच्छा देत रचना संस्थेचे पदाधिकारी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी धडपड करीत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत आणि संस्कारात वाढ झाली असल्याचे सांगितले. माधुरी उंबरकर व शुभांगी घाडगे यांनी सूत्रसंचालन केले. जयश्री वाल्हेकर यांनी आभार मानले.
सन्मानित केलेल्या ग्रामपंचायती - भोंगवली, नांद, आंबेघर, केळवडे, वडगाव डाळ
प्रेरणामंच - कांबरे खेबा, वेनवडी, रांजे, हातवे खुर्द, शिवरे, कुसगाव, बसरापूर, म्हाळवडी
शाळा - पांडे, बुवासाहेबवाडी, धांगवडी, सणसवाडी, मोहरी खुर्द, पोंबर्डी, भोलावडे, नऱ्हे, पारवडी, हातवे ब्रु, गवडी, शिंद, मोरवाडी, गिरेवस्ती, कापूरव्होळ, करंदीखेबा, किवत, खोपी, धनगरवस्ती.
शाळा व्यवस्थापन समिती - केतकावणे, करंदी खेबा, कुसगाव
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.