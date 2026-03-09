भोरमध्ये राष्ट्रवादीला ईश्वर चिठ्ठीची साथ
भोर, ता. ९ : येथील पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत ईश्वरी चिठ्ठीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मनीषा संतोष कंक आणि उपसभापतिपदी राष्ट्रवादीचेच विशाल सुभाष कोंडे निवडून आले. निवडीनंतर राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतशबाजी करून आणि गुलालाची उधळण करून ‘अजितदादा अमर रहे’रच्या घोषणा दिल्या.
भोर पंचायत समितीच्या सभागृहात सोमवारी (ता. ९) झालेल्या निवडणुकीसाठी प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. यावेळी तहसीलदार राजेंद्र नजन व गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट उपस्थित होते. सभापतिपद हे महिलेसाठी राखीव असल्यामुळे राष्ट्रवादीकडून मनीषा कंक आणि भाजपकडून सुषमा चव्हाण यांनी अर्ज दाखल केले. पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादीचे चार आणि भाजपचे चार सदस्य असल्यामुळे चिठ्ठी काढण्यात आली. त्यामध्ये मनीषा कंक विजयी झाल्या. त्यानंतर उपसभापतिपदासाठी राष्ट्रवादीकडून विशाल कोंडे आणि भाजपकडून ज्ञानेश्वर पांगारे यांनी अर्ज दाखल केले. त्या निवडीसाठीही चिठ्ठी काढण्यात आली. त्यामध्येही राष्ट्रवादीचे विशाल कोंडे विजयी झाले.
विजयानंतर राष्ट्रवादीचे जिल्हा बँकेचे संचालक भालचंद्र जगताप, जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड व प्रवीण जगदाळे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, तालुकाध्यक्ष संतोष घोरपडे, पंचायत समिती सदस्या तृप्ती खुटवड, विनोद बोडके, संतोष कंक, सुनील भेलके, रवींद्र बांदल, सिद्धार्थ टापरे, अमित शिवतरे आदींनी नवनिर्वाचित सभापती मनीषा कंक आणि उपसभापती विशाल कोंडे यांचे अभिनंदन केले.
सभापतिपदी निवडून आलेल्या मनीषा कंक आणि उपसभापतिपदी निवडून आलेले विशाल कोंडे हे प्रथमच निवडणुकीला सामोरे गेले आहेत. पहिल्याच प्रयत्नात ते पंचायत समिती सदस्य निवडून आले आणि आता ईश्वरी चिठ्ठीवर सभापती व उपसभापती निवडून आले आहेत. सभापतिपद हे तालुक्याचा पश्चिमेकडील भागात, तर उपसभापतिपद पुणे- सातारा महामार्गावरील गावांना मिळाले आहे.
अजितदादांचे आशीर्वाद आणि मतदारांचे पाठबळ माझ्यामागे असल्यामुळे मला हा सोन्याचा दिवस दिसला आहे. पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भोर तालुक्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व उद्योगांसाठी मी विशेष प्रयत्न करणार आहे, असे सभापती मनीषा कंक यांनी निवडीनंतर सांगितले.
