भोरमध्य विद्युत बॉक्समुळे अपघाताचा धोका
भोर, ता. १२ ः शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या मंगळवार पेठेतील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या महावितरणच्या उघड्या बॉक्समुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. उघड्या बॉक्समधून बाहेर आलेल्या विद्युत लाइन रस्त्यावरच असल्यामुळे दुचाकीस्वार व पायी चालणाऱ्या व्यक्ती पाय अडकून पडल्याच्या घटला घडल्या आहेत. त्यामुळे हे बॉक्स काढून टाकावेत किंवा ते योग्य पद्धतीने लावावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
सध्या नगरपालिकेच्या वतीने मंगळवार पेठेतील रस्त्याच्या कडेला असलेले ब्लॉक बदलण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या ब्लॉकच्या खालून महावितरणची भूमीगत लाइन घेण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला असलेले महावितरणचे बॉक्स तसेच ठेवले आहेत. सध्या या बॉक्समधून विद्युत पुरवठा सुरू नाही. मात्र, भूमीगत लाइन टाकताना हे बॉक्स वापरात येणार आहेत. परंतु, तोपर्यंत ते अस्ताव्यस्तपणे पडलेले आहेत. रस्त्यावरील ब्लॉक टाकताना संबंधित ठेकेदाराने ते वाकडे-तिकडे करून अस्ताव्यस्तपणे उघड्यावरच आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. नगरपालिका प्रशासनाने महावितरणचे बॉक्स सुस्थितीत ठेवण्यासाठी ठेकेदाराला सूचना दिल्या नाहीत. नगरपालिका प्रशासनाने आणि महावितरणने याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
याबाबत महावितरणचे उपअभियंता अविनाश वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, ‘‘त्या ठिकाणच्या बॉक्समधून विद्युतपुरवठा सुरू नाही. मात्र, भूमीगत विद्युत लाइन टाकताना ते सुरू करण्यात येणार आहेत.’’
जोपर्यंत महावितरणच्या भूमीगत विद्युत लाइनचे काम होत नाही, तोपर्यंत संबंधित बॉक्स व्यवस्थितपणे आणि वाहतूकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा प्रकारे ठेवण्याच्या सूचना महावितरणला दिल्या आहेत.
- गजानन शिंदे, मुख्याधिकारी, भोर नगरपालिका
