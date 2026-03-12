भोरमध्ये सिलिंडरचा तुटवडा नसताना रांगा
भोर, ता. १२ : भोर शहर आणि तालुक्यात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही, मात्र गॅस सिलिंडर महाग होण्याच्या भीतीमुळे अनेक ग्राहक बुकिंग करत आहेत. त्यामुळे गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याच्या अफवा पसरल्या जात आहेत.
भोरमध्ये भारत गॅसचे दररोज पाचशेपेक्षा जास्त सिलिंडर वितरित केले जात आहेत. तरीदेखील सद्यःस्थितीत भोरमधील प्रत्येक गॅस वितरकांच्या समोर ग्राहकांच्या रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. ग्राहकांनी एकदा गॅस सिलिंडर घेतल्यानंतर पुढील २५ दिवसानंतर दुसरा सिलिंडर मिळणार आहे. त्यामुळे त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी ऑनलाइन बुकिंग करण्यास सुरुवात केली आहे. काही ग्राहकांचे ई-केवायसी झाले नसल्यामुळे किंवा मोबाईल नंबर बदलला असल्यामुळे ऑनलाइन बुकिंग होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून ऑनलाइन बुकिंग बंद झाल्याचे सांगितले जात आहे. शहरात भारत देशातील वितरकांकडून दररोज सुमारे ६०० पेक्षा जास्त सिलिंडर वितरित केले जात आहेत.
