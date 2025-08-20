सार्वजनिक गणेश मंडळांना घरगुती दराने वीजपुरवठा
बारामती, ता. २० : महावितरणकडून सार्वजनिक गणेश मंडळांना तात्पुरत्या स्वरूपात व त्वरित वीजजोडणीची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या जोडणीसाठी घरगुती वीजदर आकारण्यात येणार असून सार्वजनिक गणेश मंडळांनी अधिकृत वीज जोडणी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
भाविकांच्या सुरक्षेसाठी मंडप, विद्युत रोषणाई व देखाव्यांची उभारणी करताना विद्युत सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांना तात्पुरत्या स्वरूपातील वीजजोडणीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मंडप परवानगी, पोलिसांचा परवाना, विद्युत निरिक्षक यांचे वीजसंच सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र, वीज जोडणी मागणी अर्ज, वीजसंच मांडणीचा चाचणी अहवाल व राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुकाची छायांकित प्रत ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. गणेश मंडळांनी आवश्यक कागदपत्रासह नजीकच्या महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधल्यास त्यांना वीजजोडणी मिळणार आहे.
गणेशोत्सव काळात वीज अपघात होऊ नये, यासाठी मंडप, विद्युत रोषणाई व देखाव्यांची उभारणी करताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. लघुदाब व उच्चदाब विद्युत वाहिन्या, वितरण रोहित्रे अशा विद्युत यंत्रणेपासून सुरक्षित अंतर राखावे. मंडपातील वीजसंच मांडणी मान्यताप्राप्त विद्युत कंत्राटदारांकडून करून घ्यावी, अशी सूचना दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.