जरांगे यांच्या आंदोलनात बारामतीकर सहभागी होणार
बारामती, ता. २० : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईमध्ये विशाल आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनामध्ये बारामतीतील मराठा बांधवही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
या आंदोलनातील सहभागाबाबत मंगळवारी (ता. १९) बारामतीतील राजमाता जिजाऊ भवन येथे बैठक झाली. यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी बारामतीतून मोठ्या संख्येने मुंबईला जाण्याचे निश्चित केले आहे. मुंबईमध्ये २९ ऑगस्ट रोजी मनोज जरांगे पाटील पोहोचणार आहेत. या आंदोलनासाठी बारामतीतील मराठा बांधव २९ ऑगस्ट रोजी सकाळी सहा वाजता कसब्यातील कारभारी सर्कलनजिक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान येथे एकत्र जमणार आहेत.
तेथून मोरगाव, जेजुरी, सासवड, बोपदेव घाटातून कात्रज, लोणावळा, वाशी, पनवेल, चेंबूर मार्गे आझाद मैदानावर पोहोचण्याचा निर्णय या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय आता स्वस्थ बसायचे नाही असा निर्धार या वेळी करण्यात आला.
