पूरग्रस्तांना आर्थिक पॅकेज द्या : सुळे
बारामती, ता. २४: महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा. पूरग्रस्तांसाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी तसेच शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे.
दिल्ली येथे सुळे यांनी बुधवारी (ता. २४) चौहान यांची भेट घेत मागणीचे निवेदन सादर केले. यात सुळे म्हणतात की, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस पडत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक गावे पाण्याखाली गेली आहेत. अनेक नद्या आणि धरणे ओसंडून वाहत आहेत. अनेकांना शेती आणि घरे सोडून इतरत्र आश्रय घ्यावा लागला आहे. तरी महाराष्ट्रात तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील बहुतेक भागातील शेती पाण्याखाली गेली आहेत. यामुळे शेतात पिके कुजली आहेत. अनेक ठिकाणी मातीही वाहून गेली आहे, ज्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे.
13630