बारामतीत ५ जणांवर मारहाणप्रकरणी गुन्हा
बारामती, ता. ८ : रस्त्याने चालत जात असलेल्या दोन परप्रांतीय कामगारांना मारहाण केल्याची घटना सोमवारी (ता. ६) घडली. या प्रकरणी शहर पोलिसांनी पाच जणांविरुध्द गुन्हा दाखल केला आह.
संजय धोजबहादूर विश्वकर्मा (मूळ रा. नेपाळ, सध्या रा. पाटस रोड, बारामती) यांनी फिर्याद दिली असून त्या फिर्यादीवरून अण्णा पवार व सोनू पवार (पूर्ण नाव माहिती नाही) यांच्यासह इतर अनोळखी तिघांविरुद्ध शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादीत नमूद केले आहे की, सोमवारी मेडीकलच्या दुकानात निघालेले असताना अण्णा पवार, सोनू पवार व इतरांनी कोठे निघाला अशी चौकशी करत मराठीत बोल असे म्हणत जबर मारहाण केली, संजय विश्वकर्मा यांच्या मदतीसाठी आलेल्या राजेश कोटाल यांनाही त्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत उजव्या भुवईच्या वर आठ टाके पडले आहेत, करंगळी व अंगठ्याला दुखापत होऊन ते फ्रॅक्चर झाले आहे.
