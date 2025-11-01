दहशत करणाऱ्या चौघांवर बारामतीमध्ये कारवाई
बारामती, ता. १ : बुलेटवर स्वार होऊन दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चौघांवर बारामती तालुका पोलिसांनी कारवाई केली आहे.
बारामती तालुक्यातील कटफळजवळील पालखी महामार्गाच्या पुलाखाली बुलेटवर स्टँड लावून जाळ काढणे, फटाके वाजविणे अशी कृत्य करताना त्याचा व्हिडिओ काढून समाजमाध्यमांवर व्हायरल केल्याप्रकरणी चौघांवर पोलिसांनी कारवाई केली. सदर रील्समध्ये वापरलेल्या बुलेट मोटरसायकलींचे क्रमांक एमएच ४२ बीएच ७४०४, एमएच १२ पीएल ७६३७, एमएच १२ केएम ८५९२, एमएच ४२ बीए ५५५३ असे आहेत. या चारही मोटरसायकली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या असून, संबंधित चालकांविरुद्ध वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, ध्वनी प्रदूषण आणि सार्वजनिक शांतता भंग केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई केली आहे. ही वाहने १५ दिवसांसाठी स्थानबध्द केली आहेत. पोलिस निरिक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली गेली.
