भिगवण रस्त्याच्या डांबरीकरणाने बारामतीकरांना दिलासा
बारामती, ता. १ : शहरातील तीन हत्ती चौक ते विद्या कॉर्नर चौकापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण झाल्यामुळे नागरिकांचा भिगवण रस्त्यावरील प्रवास सुखकर झाला. मुख्य भिगवण रस्त्यासह त्याच्या बाजूला असलेल्या सेवा रस्त्यांचेही व्यवस्थित डांबरीकरण झाल्यामुळे आता वाहतूकीलाही वेग आला असून खड्डे नसल्याने नागरिकांना दिलासा मिळत आहे.
भिगवण रस्त्याचे सुशोभीकरण करताना तसेच सततच्या पावसाने भिगवण रस्त्यावर अनेक ठिकाणी रस्त्याची दुर्दशा झाली होती. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून भिगवण रस्त्याच्या डांबरीकरणाची मागणी केली जात होती. अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दिवाळीच्या दरम्यान हे डांबरीकरण झाले आहे.
पावसाचे पाणी वाहण्याची व्यवस्था नाहीच
डांबरीकरण केलेले असले तरी या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी व्यवस्थित वाहून जाण्याची व्यवस्था केलेली नाही. पावसाचे पाणी रस्त्याच्या कडेला साचून राहिले तर रस्ता लवकर खराब होण्याची शक्यता नागरिक बोलून दाखवित आहेत. विशेषतः जेथे मोठे गतिरोधक केलेले आहेत, त्यांच्या दोन्ही बाजूला पाणी साचून राहण्याची समस्या भेडसावत आहे. तसेच, गतिरोधकांवर पांढरे पट्टे मारण्यासह रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला थर्मोप्लास्टचे पांढरे पट्टेही लवकर मारुन घेण्याची नागरिकांची मागणी आहे.
