बारामती नगरपरिषदेसाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी
बारामती, ता. २ : आगामी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीस प्रारंभ केला असून, मान्यवरांच्या गाठीभेटीस सुरवात झाली आहे.
बारामतीत नगराध्यक्षपद खुले असल्याने सर्वाधिक उत्सुकता आहे ती नगराध्यक्षपदासाठी कोणाला संधी मिळणार याची. यंदा अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे व युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्यात थेट लढत होईल, अशी चिन्हे आहेत. दुसरीकडे कॉंग्रेस व बहुजन समाज पक्षानेही निवडणुकीत उतरण्याची तयारी केलेली आहे. महायुतीतील भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांची राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढविणार की स्वबळावर लढणार, हे चित्र अजून स्पष्ट नाही.
ताकदीचा उमेदवार हवा
बारामतीत गेल्या निवडणुकीत चार जागांवर अपक्ष नगरसेवक विजयी झाले होते, उर्वरित सर्व जागांवर अजित पवार यांचे उमेदवार निवडून आले होते. यंदा प्रभागरचनेमधील आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या किती जणांना पुन्हा संधी मिळेल, याबाबत साशंकता आहे.
नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार जनतेतून निवडून जाणार असल्याने तितक्या ताकदीचा उमेदवार देण्याची कसरत सर्वच पक्षांना करावी लागणार आहे. अर्थात पक्षाची ताकद पाठीशी असलेल्या उमेदवाराचे पारडे जड असेल. अजित पवार कोणाला संधी देणार, याबाबत तर्कवितर्क सुरु असून, काही इच्छुकांनी त्यांना पत्र देत नगराध्यक्षपदाची मागणी केलेली आहे.
संपर्क अभियान सुरू
दोन्ही राष्ट्रवादींकडून आता प्रभागनिहाय भेटीगाठी व संपर्क सुरु झाला असून, कोणत्या प्रभागात कोण इच्छुक आहे व कोणाची उमेदवारी तुल्यबळ ठरेल, याची चाचपणी सुरु झाली आहे. काही ठिकाणी पुरुषांना महिला राखीव मतदारसंघामुळे संधी मिळणार नसल्याने कुटुंबातील काही महिलांना संधी मिळविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
बंडखोरीचीही शक्यता
एका पक्षातून संधी न मिळाल्यास काही इच्छुक बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षातून निवडणूक लढवू शकतात. उमेदवार तुल्यबळ असल्यास तो निवडून येण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे बंडखोरी रोखण्याचे प्रयत्न सर्वच पक्षांना करावे लागतील.
प्रभागनिहाय तयारी सुरू
नगरपरिषद हद्दीतील अनेक इच्छुकांनी त्यांना ज्या प्रभागात निवडणूक लढवायची आहे त्या प्रभागातील मतदारयादीनुसार कुटुंबनिहाय भेटीगाठीही सुरु केल्या आहेत. आपण इच्छुक असून लक्ष ठेवा अशी विनंती करण्यास प्रारंभ केला आहे.
