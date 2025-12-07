मालकी नगर परिषदेची उत्पन्न कमावतात त्रयस्थ
बारामती, ता. ७ : शहरातील नगर परिषदेच्या मालकीचे अनेक गाळे गाळेधारकांनी परस्पर तिसऱ्या दुकानदारांना भाडेतत्त्वावर देऊ केले आहेत. यामध्ये नगर परिषदेचे लाखो रुपयांचे दरमहा नुकसान होत असूनही नगर परिषदेकडून मात्र याबाबत फार काही केले जात नाही.
बारामती नगर परिषदेच्या मालकीची शहरात विविध ठिकाणी उद्योग भवन आहेत. कायमस्वरूपी उत्पन्न सुरू असावे व शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी बारामतीकरांना व्यवसायाची संधी प्राप्त व्हावी या उद्देशाने अशा गाळ्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या गाळ्यांचे लिलाव झाले तेव्हा अनेकांनी या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत हे गाळे भाडेतत्त्वावर घेतले आहेत. या पैकी काहींनी या गाळ्यांमध्ये दुकाने सुरू केली ; मात्र काही जणांनी आपल्या नावावरील गाळा थेट तिसऱ्या व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर देऊन टाकला. एकीकडे नगर परिषदेला नाममात्र भाडे अदा करायचे व दुसरीकडे त्याच गाळ्यांचे त्रयस्थांकडून दुप्पट किंवा तिप्पट भाडे आकारायचे, असा हा सगळा उद्योग आहे. काही जणांनी तर नगर परिषदेच्या मालकीच्या गाळ्यांमध्ये मालक असलेल्या नगर परिषदेची कसलीही पूर्वपरवानगी न घेता नूतनीकरण केले, काही बदल केले. वास्तविक मालक असलेल्या नगर परिषद प्रशासनाला अंधारात ठेवूनच राजरोसपणे हा उद्योग झाला.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन नाही
राज्य शासनाकडून याबाबत जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहे, त्याचेही फारसे पालन करण्याची मानसिकता नगर परिषद प्रशासनाची नाही. यामध्ये नगर परिषदेचे लाखो रुपयांचे दर महिन्याला नुकसान होते, त्याकडे कोणीही लक्षच देत नाही, अशी स्थिती आहे. याबाबत गाळेधारकांसोबत भाडेकरार करणे व वेळच्या वेळेस त्याचे नूतनीकरण करण्याचीही प्रक्रिया वेळेवर पार पडत नसल्याचीही सूत्रांनी माहिती दिली आहे. अनेक गाळे वारंवार लिलाव काढूनही रिकामे राहतात, त्या मागची कारणे शोधून उपाययोजना करून त्या पासून उत्पन्न सुरू व्हावे या साठीही फार काही केले जात नसल्याचीही तक्रार आहे.
