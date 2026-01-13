‘बारामतीच्या औद्योगिक विकासासाठी सहकार्य करणार’
बारामती, ता. १३ : बारामती इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे उद्योग क्षेत्रामधील सुरू असलेले काम कौतुकास्पद असून त्यांनी केंद्र सरकारकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी आपण वैयक्तिक पाठपुरावा करू, बारामती परिसरातील उद्योगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योगदान देऊ, अशी ग्वाही राज्यसभेचे माजी खासदार अमर साबळे यांनी दिली.
बारामती इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या एमआयडीसीतील कार्यालयास अमर साबळे यांनी सदिच्छा भेट देऊन उद्योजकांशी संवाद साधला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी बारामती इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार, सचिव अनंत अवचट, खजिनदार अंबीरशाह शेख, कार्यकारिणी सदस्य महादेव गायकवाड, संभाजी माने, विष्णुपंत दाभाडे, उद्योजक रघुनाथ दाभाडे, महादेव शिंदे, महेंद्र जाधव, नारायण झगडे, अविनाश सावंत, अनिल काळे, पंडित रणदिवे अभिजित थोरात आदींनी संवाद साधला. अमर साबळे यांच्या समवेत नवी दिल्लीतील राजकीय रणनीतीकार राजेश शुक्ला, अक्षय जोशी, प्रिन्स त्यागी, मधू त्यागी, रवींद्र अंजनकर, बारामतीतील सुभाष ढोले, दिलीप शिंदे, किशोर काशीद उपस्थित होते.
