तरुणावरील हल्ल्याप्रकरणी तांदुळवाडीत दोघांना अटक
बारामती, ता. २२ : तांदूळवाडी (ता. बारामती) येथे काढलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याच्या वादावरून तरुणावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिसांनी कारवाई करत दोन संशयितांना अटक केली आहे. यात परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
सार्थक लक्ष्मण अंबुरे (वय १८, रा. तांदूळवाडी) हा रविवारी (ता. १८) रात्री भैरवनाथ मंदिरात पालखीतील भाविकांना जेवण वाढत होता. गावातील एकाने त्याचा व्हिडिओ काढून समाजमाध्यमावर पोस्ट केला. तो डिलीट करण्यावरून वाद झाला. पप्पू शितोळे याने त्याला काम असल्याचे सांगून मंदिराच्या मागील बाजूस नेले. तेथे आधीच गणेश सुभाष जाधव, अभिजित शेळके, अरुण जाधव व अन्य इसम उपस्थित होते. यानंतर सार्थकला शिवीगाळ करून जबरदस्तीने यश शितोळे यांच्या घराकडे नेण्यात आले. तेथे खाली पाडून गज आणि लाथा- बुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. यावेळी गणेश जाधव याने पिस्तूल काढत जीवे मारण्याची धमकी दिली, तर पप्पू शितोळे याने प्रकार कुणाला सांगितल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिल्याचा आरोप आहे.
मारहाणीत सार्थकच्या पाठीवर गंभीर दुखापत झाली आहे. जिवाच्या भीतीने त्याने तत्काळ तक्रार दिली नव्हती. मात्र, दुसऱ्या दिवशी दुखापतीचा त्रास वाढल्यानंतर त्याने बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाची दखल घेत तालुका पोलिसांनी गणेश सुभाष जाधव (वय ३४) व पप्पू शितोळे (वय ३४, दोघेही रा. तांदूळवाडी) यांना अटक केली.
दरम्यान, एका अल्पवयीन मुलास डोक्यात कोयता लागला होता, त्याच्या तक्रारीवरून सार्थक अंबुरे, आकाश अंबुरे, बापू अंबुरे, पोपट अंबुरे, लखन अंबुरे (सर्व रा. तांदूळवाडी) यांच्या विरुद्ध गंभीर दुखापत केल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
