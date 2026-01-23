अपघातप्रकरणी चालकास एक वर्ष सक्तमजुरी, दंड
बारामती, ता. २३ : भरधाव वाहन चालवून अपघात घडवून आणल्याप्रकरणी आरोपी दत्तात्रय रामदास सुर्वे (रा. एकता नगर, जेऊर, ता. पुरंदर) यास बारामती येथील जिल्हा न्यायाधिश व्ही. सी. बर्डे यांनी एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
हा अपघात २६ एप्रिल २०२२ रोजी घडला होता. आरोपीने एमएच १२ पीक्यू ३०८३ क्रमांकाची गाडी भरधाव व निष्काळजीपणे चालवत समोरून येणाऱ्या दुचाकीस जोराची धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला होता. त्यानंतर जखमीस उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. सुनील वसेकर यांनी काम पाहिले. सरकार पक्षाने सादर केलेल्या साक्षी व पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरविले. न्यायालयाने एक वर्ष सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा सुनावली असून, मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत सहा महिने कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलिस निरीक्षक नामनाथ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार भगवान सुतार यांनी तपासाचे कामकाज केले.
