बारामतीत गणेशोत्सव स्पर्धेची पारितोषिके रखडली
बारामती, ता. २३ : बारामती नगरपरिषदेच्या वतीने २०२४ मध्ये आयोजित केलेल्या पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि पर्यावरणपूरक घरगुती गौरी/गणपती स्पर्धेतील विजेत्यांना अद्याप पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आलेले नाही. याबाबत गणेश मंडळांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच स्पर्धेत सहभागी नागरिक व महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तातडीने पारितोषिक वितरण करण्याची मागणी माजी नगरसेवक ॲड. सुभाष ढोले यांनी नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्याकडे केली आहे.
नगरपरिषदेने ‘माझी वसुंधरा’ अभियानांतर्गत स्वच्छ, सुंदर व हरित बारामती या संकल्पनेनुसार ही स्पर्धा आयोजित केली होती. पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरणस्नेही सजावट, ध्वनीप्रदूषणविरहित वातावरण, पारंपरिक संगीतातून सादरीकरण, आरोग्यविषयक उपक्रम, व्यसनमुक्ती, पर्यावरण संरक्षण तसेच विविध जनजागृती उपक्रमांचा समावेश या स्पर्धेत करण्यात आला होता. ही स्पर्धा ७ ते १७ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत घेतली होती.
निकाल जाहीर होऊनही वर्षाहून अधिक कालावधी उलटूनही अद्याप पारितोषिकांचे वितरण झालेले नाही. याबाबत नगरपरिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची भावना मंडळांकडून व्यक्त केली जात आहे.
