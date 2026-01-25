बारामतीत दोन प्रकल्पांद्वारे २२३०कोटींची गुंतवणूक होणार
बारामती, ता. २५ : येथील एमआयडीसीमध्ये येणाऱ्या काळात दोन नवीन मोठे प्रकल्प उभारले जाणार असून याद्वारे २२३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक बारामतीत होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
शनिवारी आयोजित एका मेळाव्यात बोलताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. पवार म्हणाले, बारामती एमआयडीसीच्या फेज दोनमध्ये ५० एकर जागा मिल्कीमिस्ट या प्रकल्पासाठी दिलेली आहे, त्या सोबतच कल्याणी टेक्नोफोर्ज या प्रकल्पासाठी बारा एकर जागा दिलेली आहे.
यामध्ये कल्याणी टेक्नोफोर्ज बारामतीत अकराशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. तर मिल्कीमिस्टची गुंतवणूक ११३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल. या दोन प्रकल्पांची मिळून बारामतीत २२३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
मिल्कीमिस्टच्या प्रकल्पामुळे किमान एक हजार युवक युवतींच्या हाताला तर कल्याणींच्या प्रकल्पामुळे १२०० जणांना असा एकूण २२०० युवकांच्या हाताला या दोन मोठ्या प्रकल्पांमुळे काम मिळणार आहे.
विमानतळाजवळ गुंतवणूक करा
पुरंदरचे विमानतळ भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे तर जगातील १९व्या क्रमांकाचे असेल. विमानतळ पूर्णत्वानंतर या परिसराचा कायापालट होणार असल्याने ज्यांना शक्य आहे त्यांनी आपल्या या भागातील जमिनी विकू नका उलट या विमानतळाच्या आसपास गुंतवणूक करा असा सल्लाही अजित पवार यांनी या वेळी दिला.
