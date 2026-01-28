अजित पवार नावाच्या सुवर्णयुगाचा अस्त
बारामती, ता. २८ : बारामतीच्या राजकारणात १९८९ पासून सुरू असलेले अजित पवार पर्व आज अखेर नियतीने संपुष्टात आणले. बारामतीच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कला, क्रीडा अशा सर्वच क्षेत्रांवर आपल्या कार्यकर्तृत्वाने छाप सोडणाऱ्या अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने बारामतीतील एका सुवर्ण युगाचा अस्त झाल्याची भावना बारामतीकरांनी आज बोलून दाखवली.
अजित पवारांविना बारामती ही संकल्पनाच लोकांना मान्य नसल्याचे आज दिसून आले. गेल्या साडेतीन दशकांकडून अधिक काळ अजित पवार यांनी बारामतीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता तन-मन-धनाने झोकून देत काम केले. त्यांचा कामाचा प्रचंड आवाका हाच त्यांच्या यशाचे गमक होता.
राजकारण आणि समाजकारण सुरू केल्यापासून बारामती हेच आपले कुटुंब असे समजून अजित पवारांनी या बारामतीसाठी आयुष्यातील सर्वाधिक वेळ दिला आज त्यांच्या जाण्यामुळे आपल्याच कुटुंबातील एक व्यक्ती गेल्याचे दुःख बारामतीतील प्रत्येक नागरिकाला झाले.
आपल्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती सोडून गेली आहे, अशा भावनेतून आज बारामतीतील प्रत्येक घरामध्ये शोककळा पसरली होती. नेमके काय करायचे हे अनेक बारामतीकरांना समजत नसल्यामुळे सुन्न अवस्थेत चौकाचौकामध्ये लोक थांबून होते.
सकाळी पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात आणि त्यानंतर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानाकडे लोकांनी धाव घेत आपल्या नेत्याला अंतिम सलामी देण्यासाठी गर्दी केली होती. अजित पवार यांच्या या अकाली एक्झिट नंतर आता बारामतीचे पुढे काय होणार हा एकच प्रश्न सर्वत्र चर्चिला जात होता. बारामतीला देशातील सर्वात सुंदर शहर करण्याचा संकल्प त्यांनी केला होता आणि त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्नही सुरू होते.
आगामी काळात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांनी हाती घेतले होते. या प्रकल्पांचे आता पुढे काय होणार ही देखील चिंता बारामतीकारांना आहे. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, कॅन्सर हॉस्पिटल यासारखे अनेक प्रकल्प अजित पवारांनी हाती घेतली होते, त्यांच्या अचानक जाण्यामुळे आता या प्रकल्पांचे देखील पुढे नेमके काय होणार यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेली अनेक वर्षे काही अडचण आली, समस्या उद्भवली तर अजित दादा आपल्या पाठीशी आहेत, आपल्या सोबत आहेत, ही भावना लोकांच्या मनामध्ये कायम होती. हक्काने लोक मुंबईला अजित पवार यांच्याकडे विविध प्रकारची कामे घेऊन जात असत. ते देखील लोकांची कामे शासकीय स्तरावर पाठपुरावा करून सोडवीत असत. आता कुणाकडे जायचे हा प्रश्न बारामतीकरांसमोर निर्माण झाला आहे.
