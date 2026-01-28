अंत्यदर्शनासाठी उसळला बारामतीकरांचा जनसमुदाय
बारामती, ता. २८ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर बुधवारी (ता. २८) त्यांचे पार्थिव बारामतीकरांच्या अंत्यदर्शनासाठी काही काळ विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी अंत्यदर्शनासाठी जनसागर उसळला होता.
आपल्या लाडक्या नेत्याचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी जनसमुदाय विद्या प्रतिष्ठानच्या दिशेने धाव घेत होता. यावेळी अजित पवार यांना शासकीय मानवंदना देण्यात आली. अजित पवार यांचे पार्थिव मैदानावर आणलेल्या रुग्णवाहिकेच्या मागे लोक धावत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. याप्रसंगी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार राजेंद्र पवार, रोहित पवार, युगेंद्र पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुंबीय उपस्थित होते.
आपला लाडका नेता आपल्यातून निघून गेला आहे, यावर बारामतीकरांचा विश्वासच बसत नव्हता. अनेक जण अजित पवार यांचे पार्थिव विद्या प्रतिष्ठानवर आणल्यानंतर धाय मोकलून रडत चित्र होते. उपस्थित प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी होते. पार्थिव विद्या प्रतिष्ठान येथे दर्शनासाठी ठेवल्याची बातमी समजल्यानंतर बारामतीकरांनी विद्या प्रतिष्ठानकडे धाव घेतली. रात्री उशिरा पुन्हा पार्थिव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ठेवण्यात आले होते.
आपल्या लाडक्या नेत्याची एक झलक बघण्यासाठी बारामतीकर कायम गर्दी करत असायचे. आज मात्र त्यांना अखेरचा निरोप देण्याच्या कल्पनेने बारामतीकरांना कमालीचे दुःख झाले. विद्या प्रतिष्ठानच्या मोठ्या मैदानाची जागा देखील गर्दीने अपुरी पडत होती. आपली वाहने लांब लावून लोक चालत, पळत अंत्यदर्शनासाठी मैदानाकडे धाव घेत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
