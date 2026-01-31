दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची अधिकृत घोषणा लवकरच : गुजर
बारामती, ता. ३१ : पवार कुटुंबियांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला असून, लवकरच याबाबतची अधिकृत घोषणा होणार आहे, अशी माहिती दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय व विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त किरण गुजर यांनी आज येथे दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत सकाळपासूनच बैठकांचे सत्र सुरु होते. सकाळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यात त्यांनी शपथविधीबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे म्हटले. त्यानंतर अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे शरद पवार यांचे निवासस्थान, ‘गोविंदबागे’त दाखल झाले. या साऱ्या घडामोडींची माहिती गुजर यांनी पत्रकारांना दिली.
गुजर म्हणाले, ‘‘दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण व्हावे, अशी अजित पवार यांचीच इच्छा होती. त्यामुळे कुटुंबियांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र येत आगामी काळात काम करण्याचा निर्णय दिवसभरातील बैठकांनंतर झाला. कौटुंबिकदृष्ट्या पवार कुटुंबीय एकत्रच होते, आता राजकीय प्रवासही सर्व जण मिळूनच करणार आहेत.’’
‘‘शरद पवार यांना विश्वासात न घेताच निर्णय झाल्याचे जे काही समज- गैरसमज निर्माण झाले होते, ते पार्थ आणि पवार कुटुंबियांच्या भेटीनंतर दूर झाले. ‘गोविंदबाग’ या निवासस्थानी सकाळी पवार कुटुंबियांची एकत्र बैठक झाली. त्यानंतर पार्थ पवार हेदेखील या चर्चेत सहभागी झाले. शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, पार्थ पवार, युगेंद्र पवार, राजेंद्र पवार, रणजीत पवार यांच्यासमवेत बैठक झाली. पुन्हा ‘सहयोग’ या अजित पवार यांच्या निवासस्थानी पार्थ पवार यांच्यासोबत आमची स्वतंत्रपणे बैठक झाली,’’ अशी माहिती गुजर यांनी दिली.
