दादांप्रमाणे वहिनींसोबतही ताकदीने उभे राहू
बारामती, ता. ३१ : आभाळाइतके दुःख बाजूला सारून अजितदादांच्या पावलावर पाऊल ठेवत बारामतीसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व राज्याचे पालकत्व स्विकारण्याचा निर्णय सुनेत्रा पवार यांनी घेतल्याचे बारामतीकरांनी नमूद करत त्यांच्या या निर्णयास पाठिंबा दर्शविला.
कौटुंबिक वेदना व दादा गेल्याचे दुःख शब्दात वर्णन करता न येणारे आहे, अशा स्थितीतही कुटुंबापेक्षाही लोकांचा विचार करून उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय सुनेत्रा पवार यांनी घेतल्यानंतर बारामतीकरांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली. अजितदादांसोबत आम्ही ज्या ताकदीने उभे होतो, त्याच ताकदीने वहिनींसोबतही उभे राहू, अशी ग्वाही अनेकांनी शपथविधीनंतर दिली. बारामतीकरांना अजितदादांची कमतरता भासू नये, या दृष्टीने सुनेत्रा पवार कार्यरत राहतील. लोकांना दिलासा देण्यासह विकासाची प्रक्रीया या निमित्ताने पुन्हा त्याच गतीने सुरु राहिल, असाही विश्वास बारामतीकरांना वाटत आहे.
माजी नगराध्यक्षा भारती मुथा म्हणाल्या, ‘‘पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा वेगळा अभिमान आहे. दादा गेल्यामुळे आमच्यावर आभाळ कोसळलेले आहे. दादा नाहीत, हे स्विकारण्यास मन तयार होत नाही, पण आता दादांच्या रूपातून वहिनी आमचा आधार बनत आहेत, याचे समाधान आहे.’’
‘‘दादांच्या जाण्याने व वहिनींना घ्यावा लागलेला निर्णय हा बाका प्रसंग आहे, अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मन घट्ट करून वहिनींनी हा निर्णय घेतला आहे. सर्वांगिण विकास त्यांच्याकडून निश्चित साधला जाईल, बारामतीकरांसाठी हा दिलासादायक निर्णय आहे,’’ असे मत भगिनी मंडळाच्या मुख्य विश्वस्त सुनीता शहा यांनी व्यक्त केले.
‘‘सुनेत्रवाहिनी यांना माहेरचे राजकीय बाळकडू मिळाले आहे. सासरी आल्यानंतर पवारसाहेब, अजितदादा पवार यांचे राजकारण समाजकारण त्यांनी जवळून पाहिले आहे, त्यांच्यावर उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यातून त्या राज्याचा विकास साधण्याचा निश्चित प्रयत्न करतील,’’ असे बारामती सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण आळंदीकर म्हणाले.
राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्याचा आम्हाला आनंद आहे. त्यांनी दुःखापेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ मानून त्यांनी जी जबाबदारी स्विकारली, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.
- ज्योती लडकत, बारामती तालुकाध्यक्षा, राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेस
दुःख खूप मोठे आहे, पण राज्य, पुणे जिल्हा व बारामतीच्या विकासासाठी हा निर्णय गरजेचा आहे. इंदिरा गांधी गेल्यावर राजीव गांधींनाही लगेच शपथ घ्यावी लागली होती, ती काळाची गरज होती, ही देखील काळाची गरज आहे. दादांची उणीव भरून काढण्याचे काम वहिनी नक्की करतील.
- सुशील सोमाणी, अध्यक्ष, बारामती व्यापारी महासंघ
