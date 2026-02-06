बारामती तालुक्यात २९९ मतदान केंद्र
बारामती, ता. ६ : बारामती तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. शनिवारी (ता. ७) होणाऱ्या मतदानासाठी तालुक्यातील ६ जिल्हा परिषद गट आणि १२ पंचायत समिती गणांसाठी शुक्रवारी (ता. ६) जिल्हा क्रीडा संकुल येथून निवडणूक साहित्याचे वाटप करून मतदान पथके केंद्रांवर रवाना करण्यात आली.
मतदान केंद्रावर २९९ कंट्रोल युनिट आणि २४५ बॅलेट युनिटचे वाटप करण्यात असून सर्व साहित्यासह पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रावर पोहचले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासासाठी ४६ बस आणि १७ जिप्सींची सोय केली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून, २९९ केंद्रांवर मतदान होणार असून, याकामी पुरेशा मनुष्यबळाची नियुक्ती केली आहे. लोकशाहीच्या उत्सवात सर्व पात्र मतदारांनी सहभागी होत मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी केले आहे.