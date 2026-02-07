बारामतीत मतदानाचा टक्का घटला

बारामती, ता. ७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी (ता. ७) शांततेत मतदान पार पडले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची पार्श्वभूमी या प्रक्रियेला असल्याने अत्यंत शांततेत मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजाविला. तालुक्यात सरासरी ५५ टक्के मतदान झाले.
बारामती तालुक्यातील सुपे, काऱ्हाटी, शिर्सुफळ, गुनवडी, पणदरे, मुढाळे, मोरगाव, वडगाव निंबाळकर, निंबूत, कांबळेश्वर, नीरावागज व डोर्लेवाडी या बारा पंचायत समितीच्या गणांसह सुपे, गुनवडी, पणदरे, वडगाव निंबाळकर, निंबूत व नीरावागज या सहा जिल्हा परिषदेच्या गटांसाठी शनिवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली. २८ जानेवारीला बारामती विमानतळावर झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले होते. राज्यात दुखवटा असल्याने ही निवडणूक दोन दिवस पुढे ढकलण्यात आली होती. बारामती तालुक्यात त्या दिवसानंतर कोणत्याच राजकीय पक्षाने फारसा प्रचार केलाच नाही. मतदार कमालीच्या दुःखात असल्याने उमेदवारांनीही संपर्क साधण्याशिवाय इतर वेगळा प्रचार केलाच नाही. दरम्यान, संध्याकाळी उशिरापर्यंत टक्केवारी गोळा करण्याचे काम सुरु होते. बारामती तालुक्यातील २९९ मतदान केंद्रावर मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी वैभव नावडकर व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्नील रावडे यांनी दिली. सकाळी साडेअकरा वाजेपर्यंत मतदानाचा वेग संथ होता. मतदारांनी काही केंद्रांचा अपवाद वगळता वाट पाहण्याची भूमिका घेतली होती. साडेअकरा पर्यंत बारामती तालुक्यात अवघे १८ टक्केच मतदान झालेले होते. दुपारनंतर मतदानाने थोडी गती घेतली. मतदार मतदानासाठी आले खरे मात्र त्यात फारसा उत्साह अजिबात नव्हता. एक औपचारिकता म्हणून अनेकांनी मतदान केले. दरम्यान, निवडणूक निरीक्षक विशाल नरवाडे यांनी बारामती तालुक्यातील विविध मतदान केंद्रांना भेटी देत मतदान प्रक्रियेची पाहणी केली. आज सर्वच मतदान केंद्र परिसरात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोठेही अनुचित प्रकार घडला नसून शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पडल्याची माहिती अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड तसेच पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव व श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांनी दिली.
14417
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.