बारामतीत स्वच्छतेतून अजितदादांना आदरांजली
बारामती, ता. ८ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती शहर स्वच्छ, सुंदर व हरित असावे, असे स्वप्न होते. त्यांच्या निधनानंतर हे स्वप्न साकार करण्यासाठी दुःख बाजूला ठेवत कामाला लागण्याची गरज आहे, या भावनेतून बारामती स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या सदस्यांनी शहर स्वच्छता मोहिमेला सुरुवात केली आहे.
बारामती स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे प्रमुख आयर्नमॅन सतीश ननवरे व नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात भिगवण रस्ता ते तिरंगा सर्कल या परिसराची पाण्याने स्वच्छता करत परिसराची साफसफाई करण्यात आली.
अजितदादा आपल्यात नाही हे दुःख आभाळाइतके मोठे आहे. मात्र, आता त्यातून सावरून अजितदादांना कामाच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे ननवरे यांनी सांगितले.
अजितदादांच्या स्वप्नातील बारामती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी नागरिक व स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे येऊन स्वच्छता उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी केले. या मोहिमेमध्ये बारामती स्पोर्ट्स फाउंडेशनसोबत इतरही अनेक सहकारी सहभागी झाले होते.
या उपक्रमात नगराध्यक्ष सचिन सातव, उपनगराध्यक्ष श्वेता नाळे, नगरसेवक सूरज सातव, राजेंद्र सोनवणे, विशाल हिंगणे, बिरजू मांढरे, अनुप्रिया डांगे, सविता जाधव, ट्रॅफिक स्वयंसेवक यांच्यासह फाउंडेशनचे सदस्य आणि बारामतीकर नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
