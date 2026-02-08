प्रवाशांना लुटणाऱ्या टोळीचा थरारक पाठलाग

बारामती, ता. ८ : भिगवण- बारामती रस्त्यावरील जैनकवाडी फाटा येथे रात्रीच्या वेळी कोयता व लोखंडी दांडक्याच्या धाकाने मोटार अडवून प्रवाशांवर हल्ला करून लूटमार करणारी गुन्हेगारी टोळी बारामती तालुका पोलिसांनी पकडली. या कारवाईत चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, एक आरोपी फरार आहे.
याबाबत विश्वराजे उर्फ विश्वा चंद्रशेखर पाटील (वय १८, रा. उमरड, ता. करमाळा, जि. सोलापूर; सध्या रा. शारदानगर, ता. बारामती) यांनी फिर्याद दिली आहे. ते सहकाऱ्यांसह प्रवास करत असताना ७ फेब्रुवारी रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास जैनकवाडी फाट्याजवळ ६ ते ७ अनोळखी व्यक्तींनी गाडी अडवली. हल्लेखोरांनी गाडीच्या काचा फोडून कोयता व लोखंडी दांडक्याने धमकावत फिर्यादीच्या डोक्यावर वार केला व बॅगा, मोबाइल, पॉवर बँक, एटीएम कार्ड, कागदपत्रे व रोख रक्कम असा सुमारे १२ हजार २० रुपयांचा मुद्देमाल लुटून नेला. टोळी धुडगूस घालत असल्याची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. भिगवण, दौंड व यवत पोलीस ठाण्यांना सतर्क करण्यात आले. मोटारसायकल व रिक्षाने पळणाऱ्या आरोपींचा केडगाव चौफुला- सुपे रोडवर थरारक पाठलाग करून दोन आरोपींना पकडण्यात आले. पुढील सखोल शोधमोहीम राबवून आणखी दोघांना ताब्यात घेण्यात आले.
दरम्यान, याच आरोपींनी कुरकुंभ येथील इंडियन ऑईल पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी रवींद्र महेश खडके (वय २६) यांच्यावरही कोयत्याने गंभीर वार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. अटकेतील आरोपींकडून तीन कोयते, एक बेसबॉल रॉड व चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. कृष्णा राजू मोरे, रुपेश सुरेश आडवाल, संकेत अनंत शिलते व ईश्वर महादेव मिसाळ (सर्व रा. पुणे) अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. या कारवाईत स्थानिक नागरिकांनीही पोलिसांना मोलाचे सहकार्य केले.
पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार व उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विक्रम पवार, अमोल कदम, मनोज पवार, दादा दराडे, सुरेंद्र वाघ, भारत खारतोडे, राहुल लांडगे, महेश उगले, सुमित सूर्यवंशी, अजिंक्य नाळे यांच्यासह यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेश माने, भिगवन पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनोद महांगडे, कुरकुंभ चौकीचे श्रीरंग शिंदे, शंकर वाघमारे, यवतचे पोलिस अंमलदार गुरु गायकवाड यांनी मदत केली.
नागरिकांचीही मदत
बारामती येथील नागरिक ऋषिकेश पतंगे, निरगुडे येथील पोलिस पाटील अशोक राजे भोसले, अमर राजे भोसले, कुरकुंभचे पोलीस पाटील विनोद शितोळे, गोरख अडसुळ, सूरज साळुंखे, अभि दहाळे, सुनील पवार, उमेश सोनवणे, अमोल झगडे, मयूर पवार, स्वप्निल शितोळे, किशोर गिरामे यांची आरोपी शोधकामी मदत झाली.
