बारामतीत उमेदवार विजयी, मात्र अश्रू आवरेनात
बारामती, ता. ९ : गेल्या अनेक वर्षात कधीच घडले नाही, ते यंदाच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान घडले. मतमोजणी दरम्यान कमालीचा निरुत्साह, उदास वातावरण, विजयी झाल्यानंतर उमेदवारांना कोसळणारे रडू, औपचारिकता पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू, अत्यंत शांततेत मतमोजणी प्रक्रिया, ना कसला आक्षेप ना कसले वादविवाद, हे चित्र बारामतीतील जिल्हा क्रीडा संकुलातील मतमोजणी केंद्रावर सोमवारी (ता. ९) अनुभवण्यास मिळाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक ही केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी झाल्यासारखी झाली. राष्ट्रवादीसह विरोधकांनीही पवार यांच्या निधनानंतर प्रचार केलाच नाही. मतदारांनीही केवळ जायचे म्हणून मतदानाला जात मतदान केले. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी कमालीची घसरली.
मतमोजणीसाठी इतर वेळेस प्रचंड गर्दी, उत्साह, घोषणाबाजी, गुलालाची उधळण असे चित्र असते. यंदा अजित पवारच नसल्याने राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शोकाचे वातावरण होते. विजयी उमेदवारही शांतपणे दादांच्या आठवणी जागवत डोळ्यात अश्रू घेऊनच बाहेर जात होते. विजयी झाल्याचा आनंद पण दादा गेल्याचे दुःख असे चित्र बारामतीत पाहायला मिळाले. उमेदवारांना दादांच्या आठवणीने रडू आवरत नव्हते, अशी स्थिती होती.
इतर वेळेस पोलिसांना कार्यकर्त्यांना आवरावे लागते. मात्र, आज बारामतीत कार्यकर्त्यांचीच गर्दी तुरळक असल्याने पोलिसही निवांत होते. मतमोजणी असली तरी सगळीकडे चर्चा अजित पवार यांच्याभोवतीच केंद्रित असल्याचे पाहायला मिळाले.
संधी मिळाल्यानंतर दादांना कामच करून दाखवायचे होते. तशा जिद्दीने आम्ही प्रयत्न करत होतो. पण काळाने दादांनाच हिरावून नेले. आता काम कोणाला दाखवायचे, असा सवाल काही उमेदवारांनी केला. विजयानंतर दादांशी बोलायचे ठरवले होते, पण आता काय करणार, असेही काहींनी सांगितले.
सुनेत्रावहिनींच्या नेतृत्वाखाली आता आम्ही दादांना अभिप्रेत असलेले काम करून दाखवू. पार्थ व जय पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पुणे जिल्ह्यात विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू.
- किरण तावरे, विजयी उमेदवार
