सायकल यात्रेतून पवार यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त
बारामती, ता. १५ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रती कृतज्ञता आणि आदर व्यक्त करण्यासाठी बारामती तालुक्यातील सात जणांनी बारामती ते मंत्रालय अशी सायकल यात्रा सुरू केली आहे. या यात्रेचा रविवारी (ता. १५) पहाटे तीन वाजता प्रारंभ झाला असून सोमवारी (ता. १६) दुपारी मंत्रालय येथे पोहोचणार आहे.
अजित पवार यांनी बारामती व परिसराच्या विकासासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने बारामती ते मंत्रालयापर्यंत प्रवास करण्यात येत आहे. त्यांच्या कार्याला अभिवादन करत त्यांच्या विचारांची प्रेरणा समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.
या सायकल यात्रेत नीलेश उत्तमराव घोडके, शंकर गुलाबराव माळवे, अक्षय आबासाहेब कुदळे, सागर तानाजी नाळे, अविनाश अर्जुनराव भोसले, नवनाथ विठ्ठल भापकर, गोरख शिरसागर तसेच अतुल प्रकाश लोणकर हे बारामतीकर सहभागी झाले आहेत. बारामतीचे नगराध्यक्ष सचिन सातव, बारामती सायकल क्लबचे अध्यक्ष ॲड. श्रीनिवास वायकर हे या प्रसंगी उपस्थित होते. ज्या ठिकाणी अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्या ठिकाणापासून ही सायकल यात्रा सुरु केली गेली. ही सायकल यात्रा केवळ श्रद्धांजलीपुरती मर्यादित नसून समाजात एकात्मता, प्रेरणा आणि कृतज्ञतेचा संदेश देणारा उपक्रम ठरत आहे.
