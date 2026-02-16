बारामतीत ‘नटराज’मध्ये साकारणार अजितदादांच्या छायाचित्रांचे दालन
बारामती, ता. १६ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीचा चेहरामोहरा बदलला, विकासाची गंगा बारामतीत आणली, त्यांच्या स्मृती कायमस्वरूपी जतन व्हाव्यात, या उद्देशाने बारामतीतील नटराज नाट्य कला दालनामध्ये अजित पवार यांच्या छायाचित्रांचे कायमस्वरूपी दालन साकारणार असल्याची घोषणा ‘नटराज’चे अध्यक्ष किरण गुजर यांनी केली.
बारामतीत सोमवारी (ता. १६) माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. किरण गुजर म्हणाले, ‘‘अजित पवार यांच्या छायाचित्रांचे कायमस्वरूपी दालन तयार करण्याची जबाबदारी श्रीकांत अनपट यांच्याकडे दिली असून, दर सहा महिन्यांनी छायाचित्रे बदलली जातील. याच दालनात दादांचा सहा फुटांचा एक पुतळाही उभारला जाणार आहे. राज्यात ज्यांच्याकडे दादांचे जुने काही फोटो असतील ते त्यांनी या दालनासाठी द्यावेत.’’
तसेच, तिरंगा सर्कलनजीक राष्ट्रध्वज स्तंभानजीक असलेली नटराजाची मूर्ती हलवून त्या जागी अजितदादांचा दहा फुटांचा ब्रॉंझचा पुतळा उभारला जाणार आहे. कोलकता येथील श्री. दास यांनी या पुतळ्याची रचना केली असून, रूपेश उघडे त्यावर काम करणार आहेत. त्याचे काम सुरु झाले असून शासकीय मान्यता घेतल्यानंतर हा पुतळा उभारला जाणार आहे.
अजित पवार यांचा वाढदिवस २२ जुलै रोजी असतो, त्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी २० ते २२ जुलैदरम्यान अजित कला महोत्सव बारामतीत आयोजित केला जाणार असून, लोककला सादर करणाऱ्या राज्यातील कलावंतांना व्यासपीठ निर्माण करून दिले जाईल. या शिवाय दरवर्षी एका लोककलाकारास अजित गौरव पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. ‘नटराज’च्या इमारत उभारणीत अजितदादांचे योगदान मोलाचे होते, त्यांना आदरांजली अर्पण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
नामकरणाची मागणी
बारामतीतील तिरंगा सर्कल या चौकाचे अजित तिरंगा सर्कल असे नामकरण करण्याची मागणी सक्षम प्राधिकरणाकडे करणार असल्याचेही किरण गुजर यांनी सांगितले.
