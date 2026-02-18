महावितरणचा ग्राहकांना मोठा दिलासा
बारामती, ता. १८ : महावितरणच्या स्मार्ट टीओडी (टाइम ऑफ डे) मीटर योजनेमुळे बारामती परिमंडळातील घरगुती ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत वापरलेल्या विजेवर प्रतियुनिट ८० पैशांची सवलत दिली जात असून, मागील सात महिन्यांत ६ लाख ३५ हजार ग्राहकांना ४ कोटी ३० लाख युनिट वीज वापरावर तब्बल ३ कोटी ४४ लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे.
प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराचे रीडिंग स्वयंचलित पद्धतीने घेतले जात आहे. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप टळून ग्राहकांना अचूक व वेळेत वीजबिले मिळत आहेत. ग्राहकांना मोबाईल ॲप किंवा संकेतस्थळावरून दैनंदिन वीज वापराची माहिती पाहता येत असल्याने वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे सुलभ झाले आहे. महावितरणकडून हे स्मार्ट टीओडी मीटर मोफत बसविण्यात येत असून, ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
घरगुती ग्राहकांना १ जुलै २०२५पासून दिवसाच्या वीज वापरावर प्रतियुनिट ८० पैशांची टीओडी सवलत लागू झाली आहे. मार्च २०२६पर्यंत ८० पैसे, सन २०२६- २०२७मध्ये ८५ पैसे, सन २०२७ ते २०२९ दरम्यान ९० पैसे आणि सन २०२९- २०३०मध्ये एक रुपया प्रतियुनिट सवलत जाहीर केली आहे.
दरम्यान, बारामती मंडळातील १ लाख ३२ हजार ग्राहकांना ८७ लाख २८ हजार युनिट वीज वापरावर ६९ लाख ८२ हजार रुपयांची, सातारा मंडळातील २ लाख २१ हजार ग्राहकांना १ कोटी ३६ लाख युनिटवर १ कोटी ९ लाख रुपयांची, तर सोलापूर मंडळातील २ लाख ८१ हजार ग्राहकांना २ कोटी ७ लाख युनिटवर १ कोटी ६५ लाख रुपयांची टीओडी सवलत मिळाल्याची माहिती महावितरणने दिली.
