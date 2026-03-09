बारामतीतील ‘टेक्नोकॉम्प’मध्ये १८८ विद्यार्थ्यांचा सहभाग
बारामती, ता. ८ : येथील तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र विभागातर्फे आयोजित ‘अनेकांत टेक्नोकॉम्प २०२६’ ही आंतरमहाविद्यालयीन तांत्रिक स्पर्धा पार पडली. दोन दिवसीय या स्पर्धेत बारामती, फलटण, पुणे तसेच परिसरातील महाविद्यालयांमधील १८८ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत आपली तांत्रिक कौशल्ये सादर केली.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपप्राचार्य डॉ. सचिन गाडेकर होते. संगणकशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. यु. डी. चौधरी यांनी स्वागत केले. समन्वयक अस्मिता भगत यांनी स्पर्धेच्या आराखड्याची माहिती दिली. प्रमुख पाहुणे सायबेज सॉफ्टवेअरचे सिस्टिम ॲनालिस्ट किशोर बागल यांनी विद्यार्थ्यांनी समस्या निवारण कौशल्य व नावीन्यपूर्ण विचार विकसित करण्याची गरज अधोरेखित केली. या महोत्सवात हॅकाथॉन, टेक्निकल क्वीझ आणि कोडिंग चॅम्पियन अशा तीन स्पर्धांचे आयोजन केले होते. हॅकाथॉन स्पर्धेत २६ संघांतील ८० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. अंतिम फेरीत १० संघांनी सादरीकरण केले. कुणाल जाधव व विकास जगताप यांनी प्रथम, तर पीयूष पवार व नीरज जाधव यांनी द्वितीय क्रमांक मिळविला. परीक्षक म्हणून भास्कर रणवरे (कॉग्निझंट) व किशोर बागल यांनी काम पाहिले.
टेक्निकल क्वीझ स्पर्धेत ३९ संघांतील ९१ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. नेटवर्किंग, एआय आणि सायबर सिक्युरिटी या विषयांवरील प्रश्नांचा समावेश होता. सौरभ काळे, सोहेल शेख व साक्षी निकम (टीसी कॉलेज, बारामती) यांनी प्रथम, तर साक्षी शेंडगे व नेत्रा बंडगर(टीसी कॉलेज, बारामती) यांनी द्वितीय क्रमांक मिळविला. कोडिंग चॅम्पियन या वैयक्तिक स्पर्धेत कार्तिक यशवंत माळवदकर (मुधोजी कॉलेज, फलटण) यांनी प्रथम, तर दत्ता आटोळे (मुधोजी कॉलेज, फलटण) यांनी द्वितीय क्रमांक मिळविला.
कोमल थेऊरकर व लता जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले, तर पी. सी. स्वामी यांनी आभार मानले. प्राचार्य डॉ. अविनाश जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पर्धा पार पडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.