पथनाट्याद्वारे स्मृतिभ्रंशाबाबत जनजागृती
बारामती, ता. ९ : महिला दिनानिमित्त बारामती येथील नटराज नाट्यकला मंदिर येथे पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या कलाकारांनी रविवारी (ता. ८) ‘भूली यादें’ हे पथनाट्य सादर केले. बारामती भगिनी मंडळाच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले.
स्मृतिभ्रंश (अल्झायमर) या आजाराबाबत या द्वारे समाजप्रबोधन केले गेले. शहरातील विविध महिला संघटनांच्या प्रतिनिधी उपस्थित होत्या. पथनाट्याची संकल्पना डॉ. मंगला जोगळेकर यांची होती. सुचेता बापट, नीता केळकर, यशश्री हुददार आणि अनघा लघाटे यांनी प्रभावी अभिनयातून स्मृतिभ्रंशासारख्या जटिल आजाराचे वास्तव आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या मांडल्या. अल्झायमरग्रस्त रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भेडसावणाऱ्या अडचणी कशा कमी करता येतील तसेच हा आजार पूर्णपणे नष्ट होत नसला तरी रुग्णांचा त्रास कसा कमी करता येऊ शकतो, याबाबत ‘भूली यादें’ टीमने उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
बारामतीच्या मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. अपर्णा घालमे यांनी शंका निरसन केले. उपनगराध्यक्षा श्वेता नाळे, नगरसेविका तसेच शहरातील पाचशे महिला कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.
कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या १७ संघटनांची माहिती भगिनी मंडळाच्या मुख्य विश्वस्त सुनीता शहा यांनी दिली. सूत्रसंचालन कविता यादव यांनी तर सुवर्णा जोशी यांनी आभार मानले.
