बारामतीतील हॉटेल व्यावसायिक गॅसवर
बारामती, ता. १० : इराण व इस्राएलमधील युद्धाच्या झळा आता थेट बारामतीकरांना बसण्यास प्रारंभ झाला आहे. भारतीय भूमीवर युद्ध होत नसले तरी त्याचा फटका बारामतीकरांनाही सहन करावा लागेल की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून हे सिलिंडर न मिळाल्यास बारामतीतील २ ० ० अधिक हॉटेल, मेस, कँटीन, चहा व वडापाव व्यावसायिकांच्या व्यवसायाला टाळे लागू शकते अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. बारामतीत हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व भारत गॅस या दोन गॅस कंपन्यांचे बहुसंख्य सिलिंडरधारक आहेत. हिंदुस्थान पेट्रोलियमकडून गेल्या तीन दिवसांत व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठाच ठप्प झाल्याची माहिती वितरक शब्बीर बारामतीवाला यांनी दिली. दुसरीकडे भारत गॅस यांचा पुरवठा सुरू असला तरी तो केव्हा थांबेल याचा नेम नसल्याने हॉटेल व्यावसायिक अक्षरशः गॅसवर आहेत.
हॉटेलचे पदार्थ शंभर टक्के गॅसवरच तयार केले जातात, त्यामुळे सिलिंडरच मिळाला नाही तर हॉटेल चालवायचे कसे असा यक्षप्रश्न या व्यावसायिकांसमोर आहे. दरम्यान, घरगुती सिलिंडरचा वापर व्यावसायिकांनी करू नये, असा इशारा तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी दिला.
बारामतीत ज्या हॉटेल व्यावसायिकांकडे गॅस सिलिंडरचा साठा आहे, त्यांची हॉटेल्स काही काळ सुरू राहू शकतील, पण नंतर मात्र व्यवसाय करणे त्यांना अवघड होऊन बसणार आहे.
फिरत्या पथकांद्वारे तपासणीचे आदेश
युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली फिरती पथके स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी (ता. १० ) जारी केले आहेत. यात तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. या पथकांकडून आकस्मिक तपासणी व धाडी टाकून घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्याचे काम केले जाणार आहे.
