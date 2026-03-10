बारामती शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सेवादलाची कार्यकारिणी जाहीर
बारामती, ता. १० : बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस सेवादलची शहर कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली असून, ॲड. धीरज माणिक लालबीगे यांची शहराध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राज्यसभा खासदार पार्थ पवार व युवा नेते जय पवार यांच्या सूचनेनुसार बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष ॲड. किरण इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस सेवादलाच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी नव्या कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली. यावेळी शहराध्यक्ष ॲड. लालबीगे यांनी सेवादलाच्या शहर कार्यकारिणीची घोषणा करत संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी, तसेच सामाजिक व जनहिताच्या उपक्रमांमध्ये सेवादलाने सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन केले.
या बैठकीस उपनगराध्यक्षा श्वेता नाळे, नगरसेवक सोमनाथ गजाकस, गणेश जोजारे, विशाल हिंगणे, गोरख पारसे, सेवादलाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील काळे, सेवादल जिल्हाध्यक्ष सचिन गुप्ता, जिल्हा महिला कार्याध्यक्ष ज्योती गाडे, बारामती शहर सेवादलाच्या महिला अध्यक्षा अनिता जाधव तसेच राष्ट्रवादी शहर कार्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी सूरज देवकाते आदी उपस्थित होते.
कार्यकारिणी : शहराध्यक्ष- ॲड. धीरज माणिक लालबीगे, उपाध्यक्ष- शरद धूमाळ, मोहन रणदिवे, शहर संघटक- सचिन भोसले, ॲड. रोहन कांबळे, गरीब नवाज शेख, वैभव व्हटकर, कार्यकारिणी सदस्य- सचिन थोरात, शिवकांत गाडे, ॲड. धीरज गावडे, ॲड. ओमकार क्षीरसागर, हुसेन शेख, शिवाजी भिसे, ओम पाटोळे, अमोल गांधी, संतोष सावंत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.