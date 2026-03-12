बारामतीतील बालकल्याण केंद्रास साहित्य भेट
बारामती, ता. १२ : येथील बाल कल्याण केंद्र दिव्यांग मुलांची निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी हैदराबाद येथील आश्रय-आकृती संस्थेच्या वतीने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी संस्थेमार्फत आधुनिक एलइडी टीव्ही, तसेच २०० एमबीपीएस अनलिमिटेड ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा देण्यात आली. या सुविधेमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांना दृश्याधारित शिक्षण अधिक प्रभावीपणे मिळणार असून, ई- लर्निंग साहित्य, शैक्षणिक व्हिडिओ आणि डिजिटल माध्यमातून विविध विषयांचे ज्ञान मिळविणे सुलभ होणार आहे. दरम्यान, २४ विद्यार्थ्यांना ग्रुप हिअरिंग एडचे वितरण करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अनिल मोकाशी आणि माधुरी मोकाशी, संस्थेचे सचिव संदीप मुळीक, उपाध्यक्षा अंकिता मोकाशी होते. या कार्यक्रमास आश्रय आकृती संस्थेचे प्रतिनिधी अनंत साळुंके उपस्थित होते. ओव्हाळ यांनी ग्रुप हिअरिंग एड, ई- लर्निंग सुविधा व विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या शैक्षणिक फायद्यांबाबत मार्गदर्शन केले. हैदराबाद येथील रहीम यांचे या उपक्रमासाठी सहकार्य लाभले. स्वागत ज्योती उंडे यांनी केले. सूत्रसंचालन शिवानी काळे यांनी केले.
